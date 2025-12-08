Musik Clementine Douglas hielt Calvin-Harris-Anfrage erst für einen Scherz

Clementine Douglas - Capital's Jingle Bell Ball 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 19:00 Uhr

Clementine Douglas dachte zunächst, eine Kollaborationsanfrage von Calvin Harris sei ein Fake.

Der 41-jährige DJ schrieb der britischen Sängerin und Songwriterin überraschend auf Instagram und bat sie, den Song ‚Blessings‘ einzusingen, der im Mai erschien und weltweit ein Hit wurde.

Auf die Frage, ob sie anfangs an einen Hoax geglaubt habe, sagte Clementine (33) jetzt: „Ja! Es war verrückt, denn er schrieb mir einfach so auf Instagram. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich sah die Nachricht und konnte sie ein paar Stunden lang nicht öffnen, weil ich dachte: ‚Oh Gott, was wird da stehen?‘ Und als ich sie dann las, war ich sofort: ‚Ja!‘ Dann schickte er mir den Track und ich schrieb ihn in ein paar Tagen.“ Über die Zusammenarbeit schwärmte sie: „Er ist so lieb. Einfach ein richtig toller Typ, sehr bodenständig.“

Die Künstlerin arbeitet seit Jahren mit großen Namen wie MK, Dom Dolla, Sigma, David Guetta und Chase Status. Ihr größter Traum wäre jedoch eine Zusammenarbeit mit Stevie Wonder. Clementine verriet außerdem, dass sie 2026 ihr eigenes Soloalbum veröffentlichen will: „Ich lege gerade viel Fokus auf mein Soloprojekt. Für 2026 ist mein Traum, mein Album herauszubringen.“