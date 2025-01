Musik Coldplay: Die Band kündigt Disney+-Livestream ihrer bisher größten Show in Indien an

Coldplay - Perth concert 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 16:00 Uhr

Coldplays bisher größte Show in Indien wird am 26. Januar live auf Disney+ auf Hotstar gestreamt werden.

Im Rahmen der ,Music Of The Spheres‘-Tournee der Band werden die Musiker am 25. und 26. Januar im 132.000 Zuschauer umfassenden Narendra Modi Stadium in Ahmedabad auftreten.

Die Show mit einem Blick hinter die Kulissen wird weltweit übertragen werden. Frontmann Chris Martin erklärte in einem Statement: „Namaste an alle unsere Freunde in Indien. Wir freuen uns darüber, mitteilen zu können, dass unsere Show aus Ahmedabad am 26. Januar live auf Disney+ Hotstar gestreamt wird, sodass Sie sie von überall in Indien aus sehen können. Wir hoffen, dass Sie mit dabei sind – wir freuen uns so sehr darüber, Ihr schönes Land zu besuchen. Wir senden Ihnen ganz viel Liebe!“ Ein paar Tage zuvor wird die Band ,A Film For The Future‘ präsentieren, einen 44-minütigen visuellen Begleiter zu ihrem Album ,Moon Music‘. Die weltweite Premiere des Projekts ist für den 22. Januar geplant. Als ausführender Produzent fungiert Ben Mor, der die Band sowie Beyoncé bei ihrer Musik-Promo für ihre erfolgreiche Zusammenarbeit ,Hymn For The Weekend‘ von 2016 inszenierte. Der Film wird bei Vorführungen bei Lightroom in London, Manchester und Seoul gezeigt werden. ,A Film For The Future‘ ist von mehr als 150 verschiedenen bildenden Künstlern aus 45 Ländern geschaffen worden.