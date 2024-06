Musik Coldplay: Neuer Song feelslikeimfallinginlove ist draußen

Coldplay - 2024 Coldplay live in Copenhagen, Denmark - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2024, 18:00 Uhr

Coldplay haben ihren euphorischen neuen Song ‚feelslikeimfallinginlove‘ von ihrer kommenden LP ‚Moon Music‘ veröffentlicht.

Chris Martin und Co. haben kürzlich ihren lang erwarteten Nachfolger von ‚Music of the Spheres‘ aus dem Jahr 2021 vorgestellt. Nachdem sie die Lead-Single live in Ungarn vorgestellt haben, haben sie jetzt das erste Lied des Albums veröffentlicht.

In dem süßen Track singt Chris, dessen Partnerin die 34-jährige ‚Fifty Shades‘-Schauspielerin Dakota Johnson ist, über seine Geliebte: „Oh, es fühlt sich an, als würde ich mich zum ersten Mal verlieben. Baby, ich bin überwältigt.“ Der Song wurde vom schwedischen Musiker Max Martin produziert, der vor allem für seine Arbeit mit Katy Perry, Taylor Swift und The Weeknd bekannt ist und auch schon Coldplays letztes Album produzierte. ‚Moon Music‘ soll am 4. Oktober 2024 herauskommen.

Die umweltbewusste Rockband veröffentlicht die Platte auf Vinyl aus recycelten Plastikflaschen. Ein spezielles Exemplar besteht zu 70 Prozent aus Flussplastik, das aus dem Rio Las Vacas in Guatemala stammt, wobei die ‚Yellow‘-Hitmacher behaupten, dass dies den CO2-Fußabdruck des Albums um 85 Prozent reduzieren wird. Coldplay hat sich kürzlich bei den Fans bedankt, nachdem sie ihre Tour-Emissionen im Rahmen ihrer ‚Music of the Spheres World Tour‘ im Vergleich zu ihrem Ausflug 2016 und 2017 um 47 Prozent senken konnten. Die Gruppe hatte zuvor geschworen, nicht mehr auf Tour zu gehen, bis sie ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren könne.