Vorletztes Album der Kult-Band? Coldplay: Neues Album „Moon Music" kommt im Oktober

17.06.2024

Auch wenn es vielleicht das vorletzte Werk von Coldplay sein wird, können sich die Fans erst einmal freuen: Das neue Album "Moon Music" erscheint am 4. Oktober 2024, die erste Single "feelslikeimfallinginlove" kommt bereits am kommenden Freitag.

Rund drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums "Music Of The Spheres" im Jahr 2021 gibt die britische Pop-Rock-Band Coldplay um Sänger Chris Martin (47) das Veröffentlichungsdatum ihres neuen Albums bekannt. "Moon Music" wird am 4. Oktober 2024 erscheinen, einen ersten Vorgeschmack auf das Werk soll eine erste Single-Auskopplung mit dem Titel "feelslikeimfallinginlove" bieten, die für den 21. Juni angekündigt wurde.

Coldplay-Katalog 2025 ans Ende gelangt?

Wie unter anderem der "Rolling Stone" berichtete, hatte Sänger Chris Martin vor einigen Wochen in einem BBC-Interview angekündigt, nach 2025 kein weiteres Album mehr aufnehmen zu wollen. Dort sagte er: "Vielleicht werden wir einige Kooperationen machen, aber der Coldplay-Katalog ist dann sozusagen ans Ende gelangt." Das Album "Moon Music" könnte somit den langsamen Abschied von der seit 1998 existierenden Band einläuten.

In wenigen Wochen wird die Band im Rahmen ihrer "Music of the Spheres Tour" erneut nach Deutschland kommen, um Ende Juli und Mitte August noch einmal Konzerte in Düsseldorf und München zu absolvieren. Wer sich erst jetzt dazu entschließt, die Band noch einmal live erleben zu wollen, kommt jedoch leider zu spät – sämtliche Termine sind bereits seit Langem restlos ausverkauft.