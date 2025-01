Stars Colin Egglesfield: „Proaktiver“ Umgang mit seiner dritten Krebsdiagnose

Bang Showbiz | 23.01.2025, 14:00 Uhr

Bei dem Star soll zum dritten Mal Krebs diagnostiziert worden sein.

Bei Colin Egglesfield soll zum dritten Mal Krebs diagnostiziert worden sein.

Der 51-jährige ,Melrose Place‘-Star gab bekannt, dass er sich vor kurzem einer Operation gegen Prostatakrebs unterzog und dankbar dafür sei, dass der Krebs im Frühstadium erkannt wurde.

Colin erklärte auf seinem Account auf Instagram: „Es kommt nicht auf die Karten an, die man bekommt, denn daran kann man nichts ändern. Es kommt darauf an, wie man die Karten spielt. Ich habe dieses Zitat aus einem Interview gefunden, das ich mit 25 gegeben habe, und es hat mir mein ganzes Leben lang gute Dienste geleistet, auch in letzter Zeit. Der Anfang dieses Jahres war nicht der einfachste, aber im Sinne dessen, was ich in meinem Interview sagte, ist dies eine weitere Chance, entscheiden zu können, wer ich angesichts der Unsicherheiten und Herausforderungen meiner jüngsten Krebsdiagnose sein möchte.“ Der ,Client List‘-Prominente ist insbesondere den Krankenschwestern und Ärzten dankbar, die ihn „in dieser beängstigenden Zeit“ unterstützten: „Zum Glück haben wir meinen Prostatakrebs frühzeitig erkannt und nach einem Jahr intensiver Recherche und Gesprächen mit zahlreichen medizinischen Fachkräften habe ich mich dazu entschieden, proaktiv zu sein und mich operieren zu lassen. Ich bin so dankbar für die unglaubliche Unterstützung und Betreuung, die ich in den vergangenen Monaten von @cityofhopephx, Dr. Gellhaus und allen Krankenschwestern, anderen Ärzten und Mitarbeitern erhalten habe, die mir in dieser beängstigenden Zeit geholfen haben.“