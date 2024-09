Stars Colin Farrell: Lob an Danny DeVito

Colin Farrell hat Danny DeVito dafür gelobt, dass er „super unterstützend“ für ‘The Penguin‘ ist.

Der ‘Banshees of Inisherin‘-Darsteller spielt den titelgebenden Bösewicht, auch bekannt als Oswald Cobblepot, in der neuen HBO-Serie und obwohl er sich mit dem 79-jährigen DeVito – der die Figur 1992 in ‚Batman Returns’ darstellte – freundschaftlich über die Rolle unterhalten hat, besteht DeVito darauf, dass seine eigene Darstellung „besser“ sei. Colin erzählte ‚Extra‘: „Ich und Danny haben ein paar SMS hin- und hergeschickt, nichts Ernstes, um über die Rolle zu reden, nur kleine Sticheleien. Er ist super unterstützend, Devito? Er ist ein magischer Mann, er ist super cool. Er denkt immer noch, dass sein Pinguin besser ist als meiner. Gott sei Dank können wir darauf keine konkrete Antwort geben.“

Aber Colin könnte Danny zustimmen, denn er war schon immer ein großer Fan. Er schwärmte: „Ich bin damit aufgewachsen, seinen Pinguin zu sehen… als Jugendlicher, der ins Kino ging, war Danny DeVitos Oswald Cobblepot so unglaublich. Danny war einfach fantastisch, er war so weltfremd, [aber zeigte] menschliche Schwächen und das Gefühl der Bedeutungslosigkeit und das Gefühl, außen vor zu sein, aber mit diesem Ehrgeiz und Antrieb und mit dieser Dunkelheit im Herzen des Mannes.“ Der Ire sah zwar Ähnlichkeiten mit seiner eigenen Darstellung des Pinguins, merkte aber an, dass die Serie es den Zuschauern ermöglicht, „wirklich in die Psychologie der Figur einzutauchen und sich zu fragen, warum er so ist, wie er ist.“ Der 48-jährige Schauspieler verbrachte jeden Morgen drei Stunden im Schminkstuhl, um sich für die Rolle zu verwandeln, aber er „liebte“ diese Erfahrung.