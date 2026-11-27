Film Colman Domingo kontert ‚Michael‘-Kritiker mit vier deutlichen Worten

Colman Domingo - April 2026 - Avalon - Michael LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 10:00 Uhr

Colman Domingo reagiert, nachdem ein Socia-Media-Nutzer seine schauspielerische Leistung in 'Michael kritisiert hatte.

Colman Domingo hat auf die Kritik an seiner Darstellung in ‚Michael‘ mit einer knappen, aber deutlichen Antwort reagiert.

Ein Nutzer auf Social Media hatte sowohl Domingos schauspielerische Leistung als auch die Oscar-Chancen des Films infrage gestellt. Der 56-Jährige verkörpert in dem Biopic Joe Jackson, den Vater von Michael Jackson. Auslöser der Reaktion war ein Beitrag auf X, in dem ein Nutzer die Aufnahme Domingos in Prognosen für die kommende Awards-Saison kritisierte. „Meine vielleicht unpopuläre Meinung: Wer Colman Domingo für ‚Michael‘ in seine Oscar-Prognosen aufnimmt, muss das wirklich nicht tun“, forderte der Nutzer. „Man muss keine mittelmäßige schauspielerische Leistung in einem schlechten Film berücksichtigen. Wirklich nicht.“

Anstatt den Beitrag zu ignorieren, reagierte Domingo mit einer kurzen Antwort, die im Internet schnell Aufmerksamkeit erregte. Er schrieb: „Wer hat dir wehgetan?“ Der Schlagabtausch fand vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussionen um ‚Michael‘ statt. In dem Film spielt Jaafar Jackson seinen verstorbenen Onkel. Die Handlung zeichnet den Aufstieg des King of Pop vom Kinderstar zu einem der größten Musiker der Welt nach. Unter der Regie von Antoine Fuqua sind außerdem Nia Long und Miles Teller zu sehen. Der Film entwickelte sich zu einem großen Kino-Hit und spielte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Trotz des kommerziellen Erfolgs gehen die Meinungen über die Darstellung von Jacksons Leben auseinander. Besonders kontrovers diskutiert wurde die Entscheidung, die Vorwürfe des sexuellen Kindesmissbrauchs nicht aufzugreifen, die erstmals 1993 gegen den Sänger erhoben wurden.

Domingo hatte diese kreative Entscheidung zuvor verteidigt. Gegenüber ‚Today‘ erklärte er, dass die Handlung den Zeitraum von den 1960er-Jahren bis 1988 umfasse und deshalb nicht auf die ersten Anschuldigungen eingehe. „Wir haben uns also im Wesentlichen auf die Entstehung von Michael konzentriert. Es ist ein persönliches Porträt davon, wer Michael ist – erzählt aus seiner Sicht. Darum geht es in diesem Film“, schilderte der Darsteller. Inzwischen hat das Filmstudio Lionsgate grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben, die sich voraussichtlich mit späteren Kapiteln in Jacksons Leben beschäftigen wird.