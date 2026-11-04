Stars Colman Domingo und Will Smith: Warum sie an der Schule nie Freunde waren

Disclosure Day Prem Colman Domingo June 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 11:00 Uhr

Colman Domingo ging mit Will Smith auf dieselbe Highschool, doch die beiden verkehrten in unterschiedlichen Freundeskreisen.

Colman Domingo und Will Smith gingen auf dieselbe Highschool in Philadelphia, doch eine Freundschaft entwickelte sich zwischen den beiden nie.

Während Smith damals zu den beliebtesten Schülern gehörte, bezeichnete sich Domingo rückblickend selbst als Außenseiter und „Nerd“. Der 56-jährige Schauspieler besuchte die Overbrook High School in Philadelphia zur selben Zeit wie sein heutiger Hollywood-Kollege, der ein Jahr über ihm war. Im Podcast ‚Friends Keep Secrets‘ erinnerte sich Domingo an ihre gemeinsame Schulzeit. Sie hätten sogar Sport- und Naturwissenschaftsunterricht zusammen gehabt. „West Philly, geboren und aufgewachsen. Ich bin mit Will zur Schule gegangen“, berichtete er.

Allerdings hätten sich ihre Wege außerhalb des Unterrichts kaum gekreuzt. Domingo betonte, dass er damals alles andere als angesagt gewesen sei und sich in ganz anderen Kreisen bewegt habe als Smith. „Wir waren nie Freunde. Er war der coole Typ und ich der Nerd. Die ganze Zeit habe ich versucht, nicht verprügelt zu werden“, erinnerte er sich. Smith sei der beliebteste Schüler der gesamten Schule gewesen. Gemeinsam mit Jazzy Jeff habe er bereits als lokaler Rapper Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die angesagten Schüler seien deshalb zu ihren Auftritten gegangen. „Ich bin nicht hingegangen. Ich war schließlich kein cooler Typ. Ich habe nur davon gehört“, scherzte Domingo.

Obwohl beide inzwischen erfolgreiche Karrieren in Hollywood gemacht haben, seien sie sich beruflich erstaunlich selten begegnet. „Das ist wirklich ungewöhnlich und seltsam, weil wir mit denselben Leuten zusammenarbeiten“, offenbarte der ‚The Four Seasons‘-Darsteller. Einmal trafen die beiden allerdings doch aufeinander. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Domingo als Kellner in einem Restaurant in Philadelphia. Smith war bereits ein „sehr erfolgreicher“ Musiker und Schauspieler. Der ‚Men in Black‘-Star erkannte seinen ehemaligen Mitschüler zunächst nicht wieder. Doch dann erinnerte er sich an ihn und die beiden „umarmten sich“. Domingo ergänzte: „Ich bin sicher, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. Und dann wird es Herzlichkeit und eine gemeinsame Vergangenheit geben, die uns mit Philadelphia verbindet.“