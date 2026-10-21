Film ‚Michael‘ darf bei den Golden Globes nicht als Musical antreten

Jaafar Jackson as Michael Jackson - Universal BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 18:00 Uhr

Das Filmstudio Lionsgate ist mit seinem Versuch gescheitert, die Michael-Jackson-Filmbiografie ‚Michael‘ bei den ‚Golden Globes‘ in den Kategorien für Komödien und Musicals einreichen zu lassen.

Das zuständige Preiskomitee entschied, dass der Film die dafür geltenden Voraussetzungen nicht erfüllt. Damit muss die Produktion voraussichtlich in den Drama-Kategorien antreten.

Wie ‚Gold Derby‘ zuerst berichtete, beruht die Entscheidung auf den Regeln der Preisverleihung. Demnach muss Musik in einem Musical eine wesentliche erzählerische Funktion erfüllen. Ein Film gilt nicht allein deshalb als Musical, weil er zahlreiche Songs enthält oder die Geschichte eines berühmten Musikers erzählt.

‚Michael‘ zeichnet den Aufstieg des King of Pop nach, zunächst als Mitglied der ‚Jackson 5‘ und anschließend während seiner erfolgreichen Solokarriere. Die Handlung endet mit einem Konzert der ‚Bad Tour‘ im Londoner Wembley-Stadion im Jahr 1988. Lionsgate hat noch die Möglichkeit, gegen die Entscheidung vorzugehen. Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am 31. Oktober kann das Studio Berufung einlegen. Sollte es diesen Schritt wählen, müsste sich das Preiskomitee erneut mit der Einstufung befassen.

Bleibt es bei der Entscheidung, konkurrieren der Film und seine Hauptdarsteller in den Drama-Kategorien. Das betrifft insbesondere Jaafar Jackson, den 30-jährigen Neffen von Michael Jackson, der seinen berühmten Onkel in der Filmbiografie verkörpert. Zu den möglichen Konkurrenten zählen Produktionen wie ‚The Odyssey‘ und ‚La Bola Negra‘. Für Lionsgate könnte die Einstufung deshalb erhebliche Auswirkungen auf die Chancen bei der Preisverleihung haben.

Nicht betroffen sind dagegen Colman Domingo und Nia Long, die in ‚Michael‘ die Eltern des Sängers spielen. Der 56-jährige Domingo verkörpert Joe Jackson, während die 55-jährige Long als Katherine Jackson zu sehen ist. Die Kategorien für die besten männlichen und weiblichen Nebendarsteller werden bei den ‚Golden Globes‘ nicht nach Drama und Komödie beziehungsweise Musical getrennt. Für beide Schauspieler ändert sich durch die Entscheidung deshalb nichts.

Die Einstufung musikalischer Filmbiografien sorgt bei den ‚Golden Globes‘ seit Jahren für Diskussionen. Nachdem ‚Ray‘ und ‚Walk the Line‘ in den Kategorien für Komödien oder Musicals ausgezeichnet worden waren, änderten die Veranstalter ihre Regeln. Seitdem reicht es nicht mehr aus, dass ein Film von einem Musiker handelt oder zahlreiche Musikauftritte enthält. Entscheidend ist vielmehr, ob die Songs die Handlung auf eine Weise vorantreiben, die für das Genre Musical charakteristisch ist. Deshalb wurden spätere Musikbiografien wie ‚A Complete Unknown‘, ‚Elvis‘ und ‚Bohemian Rhapsody‘ als Dramen eingereicht. ‚Inside Llewyn Davis‘ trat dagegen in der Komödienkategorie an.

Auch andere Genreentscheidungen der Veranstalter sorgten für Aufmerksamkeit. So wurden die Filme ‚Obsession‘ und ‚Tender Loving Care‘ als Komödien zugelassen. Die Nominierungen für die kommenden ‚Golden Globes‘ sollen am 7. Dezember bekannt gegeben werden. Die Preisverleihung findet am 10. Januar statt und wird von der 42-jährigen Komikerin Nikki Glaser moderiert.