Stars Nicolas Cage kämpft um sein Haus in Malibu: Erdloch wächst bedrohlich weiter

Nicolas Cage - Newport Beach Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2026, 10:30 Uhr

Nicolas Cage kämpft um sein Haus in Malibu: Erdloch wächst bedrohlich weiter.

Nicolas Cage muss um sein Anwesen in Malibu bangen.

Ein immer größer werdendes Erdloch bedroht das direkt am Meer gelegene Haus des Schauspielers. Nachdem Teile der Zufahrt eingebrochen waren, versucht der 62-Jährige nun, weitere Schäden zu verhindern. Die Ursache ist die fortschreitende Küstenerosion. Cage hatte das vierstöckige Anwesen 2024 für 10,5 Millionen Dollar gekauft. Der Schauspieler, der in der Serie ‚Spider-Noir‘ zu sehen sein wird, hält sich allerdings überwiegend in Nevada auf und wohnt deshalb kaum in dem Haus. Dennoch muss er sich nun mit den Folgen des Erdrutsches beschäftigen.

Wie die ‚New York Post‘ in ihrer Kolumne ‚Page Six‘ berichtet, beantragte Cage bei den zuständigen Behörden kurzfristig drei Genehmigungen, um gegen die Schäden vorzugehen. Das Erdloch, das zunächst rund neun mal neun Meter groß gewesen sein soll, hat sich inzwischen erheblich ausgedehnt. Es reicht mittlerweile um eine Seite des Hauses herum bis zum Eingangsbereich. Dabei wurden unter anderem ein Zaun, Leitern und provisorische Baustellentoiletten verschluckt. Die Stadt Malibu genehmigte Cage eine Notfallmaßnahme, bei der Sandsäcke am Strand und entlang der Außenseite seines Grundstücks platziert werden dürfen. Sie sollen die Wellen abhalten und eine weitere Erosion verhindern. Weitere Genehmigungen betreffen die Beseitigung von Asphaltresten sowie Vorbereitungen für die Stabilisierung des Bodens und die Entnahme von Bodenproben.

Die Auswirkungen sind erheblich: Als der Untergrund weggespült wurde, brachen nicht nur Teile der Zufahrt ein, sondern auch eine Wasser- und eine Gasleitung wurden beschädigt. Das Gasunternehmen Southern California Gas Company musste daraufhin die Versorgung in dem Gebiet unterbrechen. Später ordneten die Behörden die Evakuierung der betroffenen Grundstücke an. In einer Mitteilung vom 8. September 2026 erklärte die Stadt Malibu den örtlichen Notstand. Das Erdloch nahe der Sea Level Drive schränke wichtige Zufahrtswege für Anwohner und Rettungskräfte ein. Wegen erwarteter hoher Gezeiten und Regenfällen im Zusammenhang mit Hurrikan Marie könnten sich die Bedingungen weiter verschlechtern. Für die betroffenen Bewohner wurde eine vorübergehende Unterkunft an der Malibu High School eingerichtet.

Cage besaß in der Vergangenheit zahlreiche Immobilien, darunter Häuser in Malibu, New Orleans und der Karibik sowie Schlösser in Deutschland und England. Seine Kaufentscheidungen erklärte er einst mit einer Art persönlicher Suche nach dem Heiligen Gral. In einem Interview mit der ‚New York Times‘ sagte er, seine Beschäftigung mit Mythologie habe ihn zu besonderen Orten geführt. Das Ganze sei beinahe wie in seinem Film ‚Das Vermächtnis der Tempelritter‘ gewesen. Am Ende habe er jedoch eine andere Erkenntnis gewonnen: „Was ist der Gral anderes als die Erde selbst?“