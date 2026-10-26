Stars Nicolas Cage entschuldigt sich für seine frühere Angewohnheit, andere zu unterbrechen

Nicolas Cage - Newport Beach Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 11:00 Uhr

Nicolas Cage entschuldigt sich für seine frühere Angewohnheit, andere zu unterbrechen.

Nicolas Cage hat eingeräumt, früher ein „Problem“ damit gehabt zu haben, andere Menschen zu unterbrechen.

Zugleich entschuldigte er sich dafür, 2022 unangekündigt in ein Interview von Chris Rock mit Howard Stern geplatzt zu sein. Der 62-jährige Schauspieler sorgte damals für Schlagzeilen, als er während einer Radiosendung plötzlich auftauchte, in der der Komiker und Schauspieler Chris Rock gerade zu Gast war. Bei einer Gesprächsrunde auf der New York Comic Con Anfang dieses Monats sagte Cage zum Publikum: „Ich unterbreche andere Menschen inzwischen nicht mehr. Früher hatte ich damit ein Problem. Das tut mir wirklich leid. Ich habe mich tatsächlich auch dafür entschuldigt.“

Mit Blick auf den damaligen Vorfall erklärte Cage weiter: „Chris Rock war gerade in der ‚Howard Stern Show‘ zu Gast, und ich bin einfach in die Sendung hineingeplatzt. Das war mir furchtbar unangenehm. Ich wusste nicht, dass Chris dort war. Ich bin einfach aufgetaucht. Ich wollte Howard keine Zeit lassen, sich Fragen für das Gespräch auszudenken.“ Später traf Cage Chris Rock bei anderer Gelegenheit wieder und bezeichnete ihn als „den coolsten Menschen in ganz Hollywood“. Rock habe seine Entschuldigung großzügig angenommen. Cage erinnerte sich: „Ich liebe Chris, und er hat sehr freundlich reagiert. Aber ja, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht unterbrechen sollen.“ Als Cage damals unangekündigt in der ‚Howard Stern Show‘ auftauchte, waren Stern und Rock gerade mitten im Interview. Sein plötzliches Erscheinen überraschte beide. Cage erklärte, dass er nicht viel Zeit zum Reden habe. Daraufhin scherzte Rock, Cage sei berühmter als er selbst. Als Cage widersprach, konterte Rock: „Er hat einen Oscar. Ich habe einen Source Award.“

Der aus dem Film ‚Face/Off‘ bekannte Schauspieler sprach anschließend auch über seine Freundschaft mit Sean Connery und insbesondere über dessen große Leidenschaft für Golf. Im Gespräch mit Howard Stern und Chris Rock erzählte er: „Damals war ich ganz aufs Angeln konzentriert und war gerne mit meinem Boot unterwegs. Sean wollte mich dagegen unbedingt mit auf den Golfplatz nehmen.“ Cage betonte, dass er und Connery ein „großartiges Verhältnis“ gehabt hätten. Allerdings stellte er klar: „Ich bin nie mit auf den Golfplatz gegangen, weil ich dafür einfach keine Zeit hatte.“