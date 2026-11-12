Film ‚Constantine 2‘ mit Keanu Reeves: Regisseur schöpft neue Hoffnung auf Fortsetzung

Keanu Reeves in Constantine - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 11:00 Uhr

Der 'Constantine 2'-Regisseur schöpft neue Hoffnung auf eine Fortsetzung mit Keanu Reeves.

Seit Jahren warten Fans auf eine Fortsetzung des Fantasy-Horrorfilms ‚Constantine‘ mit Keanu Reeves.

Doch immer wieder scheiterte das Projekt an Hindernissen hinter den Kulissen. Jetzt könnte sich das Blatt wenden: Regisseur Francis Lawrence sieht nach personellen Veränderungen bei DC Studios neue Chancen für den zweiten Teil. Lawrence und Hauptdarsteller Reeves bemühen sich bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten darum, die Geschichte des Exorzisten John Constantine fortzuführen. Ein Drehbuch und eine konkrete Idee gebe es bereits. Allerdings hätten Verantwortliche bei DC Studios das Vorhaben bislang ausgebremst. Nach dem angekündigten Weggang der bisherigen Co-Vorsitzenden James Gunn und Peter Safran schöpft der Filmemacher nun neuen Optimismus. Gegenüber ‚Collider‘ erklärte Lawrence, er wolle niemandem den Verlust seines Arbeitsplatzes wünschen. Dennoch sei die Nachricht für das Filmprojekt durchaus erfreulich. „Wir versuchen seit über 20 Jahren, ‚Constantine 2‘ auf den Weg zu bringen. Wir haben eine Idee und ein Drehbuch, und wir wollten den Film unbedingt machen. Die Verantwortlichen bei DC standen uns dabei allerdings im Weg.“ Die jüngsten Entwicklungen hätten deshalb für neue Hoffnung gesorgt. „Vielleicht ergibt sich jetzt eine weitere Gelegenheit“, so Lawrence.

Neben ihm und Reeves seien auch Produzent Akiva Goldsman und J.J. Abrams an dem Projekt beteiligt. Alle wollten die Fortsetzung realisieren. Nun müsse es darum gehen, Paramount, Warner und die aktuellen Verantwortlichen bei DC an einen Tisch zu bringen. „Wir müssen alle davon überzeugen, dass wir eine Fortsetzung unserer Version von ‚Constantine‘ machen können.“ Lawrence betonte zudem, dass eine weitere Constantine-Verfilmung innerhalb des gemeinsamen DC-Filmuniversums nicht zwangsläufig ein Hindernis darstellen müsse. Beide Projekte könnten seiner Ansicht nach nebeneinander existieren. „Nach den Nachrichten von gestern habe ich tatsächlich neue Hoffnung, dass sich hier etwas bewegen könnte“, erklärte der Regisseur. Auch Reeves hatte sich bereits optimistisch gezeigt. Im Gespräch mit ‚Inverse‘ verriet der Schauspieler, dass er und seine Mitstreiter schon seit mehr als zehn Jahren an einer Fortsetzung arbeiten. Erst kürzlich hätten sie eine Geschichte entwickelt und DC Studios vorgestellt. Von dort sei grundsätzlich grünes Licht gekommen. „Jetzt werden wir versuchen, ein Drehbuch zu schreiben“, sagte der Hollywood-Star.

Der erste Film aus dem Jahr 2005 erzählt von dem Dämonologen und Exorzisten John Constantine, der der Polizistin Angela Dodson (Rachel Weisz) bei der Aufklärung des mysteriösen Todes ihrer Zwillingsschwester hilft. Dabei entdeckt er, dass gefallene Engel aus der Hölle versuchen, in die Welt der Menschen einzudringen. Allerdings gibt es offenbar unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Fortsetzung aussehen soll. Peter Stormare, der im Original Luzifer verkörperte, berichtete im vergangenen Jahr gegenüber ‚The Direct‘, Reeves sei mit den bisherigen Drehbuchentwürfen nicht zufrieden gewesen. Die Studios würden seiner Einschätzung nach vor allem auf spektakuläre Action setzen. Reeves hingegen wolle den spirituellen Charakter des ersten Films bewahren. „Ich habe ‚John Wick‘ gemacht. Dieser Film ist spirituell. Es geht um Dämonen und ganz normale Menschen. Und genau das möchte ich beibehalten“, beschrieb Stormare die angebliche Haltung seines Kollegen. Der Schauspieler selbst würde ebenfalls gerne wieder mitwirken. Er hoffe, dass die Fortsetzung möglichst nah an der ursprünglichen Geschichte bleibt. Ob und wann ‚Constantine 2‘ tatsächlich in Produktion geht, ist allerdings weiterhin offen.