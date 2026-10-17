Film Francis Lawrence bringt dystopische Sci-Fi-Reihe ‚Red Rising‘ auf die Leinwand

Francis Lawrence - November 2022 - Avalon - Slumberland Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2026, 13:00 Uhr

Francis Lawrence bringt dystopische Sci-Fi-Reihe 'Red Rising' auf die Leinwand.

Francis Lawrence widmet sich einem neuen Science-Fiction-Projekt.

Der Regisseur der ‚Die Tribute von Panem‘-Filme hat sich mit Paramount Pictures zusammen getan, um die dystopische Bestsellerreihe ‚Red Rising‘ von Autor Pierce Brown für die Kinoleinwand zu adaptieren. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, wird Lawrence bei dem geplanten Film Regie führen. Das Drehbuch übernimmt Justin Rhodes, der bereits mit Lawrence an der Netflix-Verfilmung des Videospiels ‚BioShock‘ gearbeitet hat.

Bislang sind sechs Bände der Buchreihe erschienen, ein siebter ist in Planung. Der erste Roman, ‚Red Rising‘, wurde 2014 veröffentlicht. Die dystopische Science-Fiction-Geschichte spielt in der Zukunft auf dem Mars und handelt von Darrow, einem Minenarbeiter aus der untersten Gesellschaftsschicht. Als seine große Liebe stirbt, schwört er Rache. Darrow stellt sich gegen das ungerechte Klassensystem und schleust sich in die Reihen der privilegierten Goldenen ein, der herrschenden Elite. Sein Ziel ist es, das bestehende Machtgefüge von innen heraus zu zerstören. Francis Lawrence wird den Film gemeinsam mit Cameron MacConomy und Francesco Goedhuis produzieren. Pierce Brown ist als ausführender Produzent beteiligt.

Als Nächstes steht für Lawrence jedoch zunächst ein anderes Projekt an: ‚Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping‘, der nächste Film des erfolgreichen dystopischen Franchises, soll bereits im kommenden Monat in die Kinos kommen. Musikalische Unterstützung erhält der Film von Noah Kahan. Der Sänger, der mit seinem Hit ‚Stick Season‘ bekannt wurde, verriet kürzlich, dass er das Schreiben eines Songs für den Film ausgesprochen ernst genommen habe. Für den Titel ‚Draw You Out‘ wollte Kahan den Figuren Haymitch Abernathy in jungen Jahren und seiner Freundin Lenore Dove aus Distrikt 12 unbedingt gerecht werden. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Billboard‘ erklärte der Musiker, der bereits vor seiner Beteiligung ein Fan der Filmreihe war: „Musik spielt in vielerlei Hinsicht eine enorm wichtige Rolle bei ‚Die Tribute von Panem‘.“ Er fügte hinzu: „Die Vorstellungen des Regisseurs von diesen Figuren aufzugreifen, zu verstehen, was Suzanne Collins mit ihnen ausdrücken wollte, und zu versuchen, dem gerecht zu werden, ist eine große Aufgabe, aber zugleich eine wirklich spannende Herausforderung.“

In der Vergangenheit haben bereits Taylor Swift, Lorde, Coldplay und Olivia Rodrigo Songs für das erfolgreiche dystopische Science-Fiction-Franchise beigesteuert. Für Kahan lag der Druck jedoch weniger darin, sich in diese prominente Reihe einzufügen. Vielmehr wollte er den Menschen gerecht werden, die eine besonders enge Verbindung zu den Figuren und Geschichten haben. „Es geht nicht nur darum, mit Taylor, Lorde, Olivia und Coldplay in einer Reihe zu stehen“, erklärte er. „Vielmehr möchte ich den vielen Menschen gerecht werden, die eine tiefe, persönliche Verbindung zu diesen Figuren und Geschichten haben. Dass ein Regisseur mir sein Vertrauen schenkt und sagt: ‚Du kannst das übernehmen‘, ist etwas ganz Besonderes. Ich nehme diese Verantwortung sehr ernst.“