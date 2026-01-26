Film Cooper Hoffman über tragische Sexszene

Cooper Hoffman gibt zu, dass sich die wilde 'I Want Your Sex'-Szene beim Dreh 'tragisch' angefühlt hat.

Cooper Hoffman sagt, dass sich die Dreierszene in ‚I Want Your Sex‘ beim tatsächlichen Dreh „tragisch“ angefühlt habe.

Der 22-jährige Schauspieler drehte eine intime Szene mit seinen Co-Stars Chase Sui Wonders (29) und Olivia Wilde (41). Letztere spielt eine dominante BDSM-Künstlerin, die ihren unterwürfigen Assistenten zu einem Dreier einlädt und ihm sagt, er solle eine heiße Begleitung mitbringen – woraufhin er seine beste Freundin und Mitbewohnerin mitbringt. Hoffman sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Ich glaube, es fühlte sich an dem Drehtag viel ernster an, als es letztlich ist.“ Dem stimmte Wonders zu: „Es fühlte sich wirklich traurig an. Es fühlte sich tragisch an. Und war das nicht unser zweiter Drehtag? … Es ging also direkt ins kalte Wasser.“

Trotz einiger komödiantischer Momente in der Szene gibt es dennoch eine emotionale Wucht, und Hoffman lobte seine Kollegin Wonders dafür, dass sie diese trotz der bizarren Situation aufrechterhalten habe. Er sagte: „Übrigens, Chase hat nicht nur nicht gelacht. Diese verdammte Frau hat geweint … geweint mit einem Dildo auf der Brust! Bist du wahnsinnig? Das ist wirklich unglaublich.“

Zu den beiden Schauspielern gesellt sich im Film auch Mason Gooding, dessen provokant angelegte Figur ironischerweise die einzige ist, die keine Sexszene hat. Er sagte: „Ich habe es geliebt, die Geschichten über ihre Dreherfahrungen zu hören und wie unterschiedlich sie im Vergleich zu meinen waren. Ich habe einfach schräge Sachen gesagt, dann meinen Pullover angezogen und bin nach Hause gegangen.“

Unterdessen erklärte Hoffman, er habe sich während der intimen Szenen „nicht wohler fühlen können“. Er lobte Co-Autor und Regisseur Gregg Araki sowie Intimitätskoordinator Yehuda Duenyas dafür, dass sie allen geholfen hätten, „die eigenen Schutzmauern ein wenig fallen zu lassen“. Rückblickend auf den Dreh sagte Wonders: „Cooper trägt knappe Dessous, Olivia trägt quasi nur einen String.“ Hoffman scherzte: „Und niemand hat auch nur mit der Wimper gezuckt. Wir führen ganz normale Gespräche wie: ‚Olivia, was holst du dir heute Abend zum Essen?'“