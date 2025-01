Stars Cressida Bonas: Die Ex von Prinz Harry ist wieder schwanger

Cressida Bonas - 2018 BAFTAs - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.01.2025, 11:20 Uhr

Die Britin erwartet ihr zweites Kind. Möglich wurde ihre Schwangerschaft durch eine künstliche Befruchtung.

Cressida Bonas verkündet ihre zweite Schwangerschaft.

Die britische Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann Harry Wentworth-Stanley bereits den zweijährigen Wilbur groß. Nun verrät sie zuckersüße Neuigkeiten: Baby Nummer zwei hat sich angekündigt – dank künstlicher Befruchtung.

In einem Beitrag für das ‚The Spectator‘-Magazin schrieb die Ex-Freundin von Prinz Harry: „Nachdem wir beim ersten Mal durch eine künstliche Befruchtung schwanger geworden waren, hatten wir das Glück, einen weiteren Embryo in der Gefriertruhe aufzubewahren. Es ist unglaublich, dass ein winziges Bündel gefrorener Zellen, das bereits ein Leben ist, jahrelang in der Zeit stehen bleiben kann. Die Wissenschaft, die hinter diesem Prozess steht, erstaunt mich immer wieder.“

Cressida verriet, wie sich ihre zweite Schwangerschaft von ihrer ersten unterscheidet. „Diese zweite Schwangerschaft ist ganz anders als die erste, auch weil ich mit morgendlicher Übelkeit zu kämpfen habe. Das hatte ich vorher noch nie und jetzt fühle ich mich, als würde ich seit Monaten auf einem Boot schwanken.“

Die 35-Jährige und ihr Ehemann – ein Immobilienmakler – planen nun einen Umzug, während sie sich auf die Geburt ihres zweiten Kindes vorbereiten. „Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich den kleinen Raum verlasse, in dem wir so lange gelebt haben. Ich werde bleibende Erinnerungen daran haben, wie wir als frisch verheiratetes Paar eingezogen sind, unser erstes gemeinsames Haus gebaut haben und ein Baby bekommen haben. Aber ich bin auch aufgeregt bei dem Gedanken an die nächste Etappe“, erklärte sie.