Stars Critics Choice Awards: ‚One Battle After Another‘ ist großer Abräumer

Paul Thomas Anderson, winner of the Best Director Award for One Battle After Another - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 11:00 Uhr

‚One Battle After Another‘ gehörte zu den großen Gewinnern der diesjährigen Critics Choice Awards und wurde mit dem Preis für den besten Film ausgezeichnet.

Paul Thomas Andersons schwarzer Action-Thriller erhielt die höchste Auszeichnung des Abends sowie den Preis für das beste adaptierte Drehbuch, und der Filmemacher wurde bei der Zeremonie im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien, am Sonntagabend (04. Januar) auch als bester Regisseur ausgezeichnet. ‚One Battle After Another‘ setzte sich gegen ‚Bugonia‘, ‚Frankenstein‘, ‚Hamnet‘, ‚Jay Kelly‘, ‚Marty Supreme‘, ‚Sentimental Value‘, ‚Sinners‘, ‚Train Dreams‘ und ‚Wicked: For Good‘ durch und gewann den Preis für den besten Film.

Anderson gab zu, dass er bei den Dreharbeiten „eine großartige Zeit“ gehabt habe. Nach der Entgegennahme des Preises für den besten Film sagte er: „Das ist wirklich fantastisch, eine fantastische Nachricht. Wir nehmen das gerne an. Es gibt viele großartige Filme. Es ist toll, in diesem Raum zu sein. Es ist toll, ein Teil von all dem zu sein. Es ist toll, diese Besetzung hinter mir zu haben. Ich würde sagen, dass dies die beste Zeit war, die ich je beim Drehen eines Films hatte, und ich glaube, das sieht man auch.“

Der Film gewann zwar den Hauptpreis des Abends, verlor jedoch in den Kategorien „Beste Darstellerin“ und „Bester Darsteller“. Diese Preise gingen an Jessie Buckley aus ‚Hamnet‘ und Timothée Chalame aus ‚Marty Supreme‘. Zu den weiteren großen Gewinnern des Abends gehörte der Netflix-Megahit ‚Adolescence‘, der neben drei Schauspielpreisen auch die Auszeichnung als beste Miniserie erhielt. Auch ‚Sinners‘ war vierfach erfolglreich.