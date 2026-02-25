Stars Cruz Beckhams 21. Geburtstagsfeier dauerte eine Woche

Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo, Harper, Victoria, David at Netflix premiere - Avalon - Oct 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 19:00 Uhr

Die Feierlichkeiten zu Cruz Beckhams 21. Geburtstag haben sich über eine Woche erstreckt.

Der jüngste Sohn von David und Victoria Beckham wurde am 20. Februar 21 Jahre alt und seine berühmten Eltern veranstalteten am Dienstag (24. Februar) ein gemeinsames Geburtstagsdinner für den aufstrebenden Musiker und seine enge Freundin Caroline Gautier in einem Restaurant in Notting Hill.

David (50) und Victoria (51) wurden beim Eintreffen im ‚The Fat Badger‘ zusammen mit Cruz und seiner Freundin Jackie Apostel fotografiert. Auch sein Bruder Romeo Beckham war anwesend. Das Dinner würdigte sowohl Cruz‘ als auch Carolines Geburtstag; Caroline betreut derzeit Cruz‘ Musikkarriere. Ein Insider sagte der ‚Daily Mail‘: „Cruz‘ Geburtstag scheint gar nicht mehr aufzuhören, aber die Beckhams lieben Partys und kümmern sich gern um ihre Freunde.“

Zu den Gästen gehörten auch der ehemalige Arsenal-Stürmer Ian Wright und seine Partnerin Nancy Hallam sowie Davids enger Freund David Gardner und dessen Freundin Jessica Clarke. „Es war eine sehr gemischte Gruppe, aber die Beckhams sind bestens vernetzt.“ Ebenfalls im Restaurant an diesem Abend speisten Dave Grohl und seine Ehefrau Jordyn Blum, waren aber vermutlich nicht Teil der Beckham-Feier. Brooklyn Beckham war nicht anwesend.

Cruz und Jackie teilten zuvor Instagram-Beiträge, in denen sie Caroline zum Geburtstag gratulierten. Jackie schrieb, dass sie Cruz‘ Musikkarriere ohne ihre Unterstützung nicht hätten aufbauen können. Cruz wird am Mittwochabend (25. Februar) seine UK-Tour im Veranstaltungsort Madame Roux in Birmingham starten. Er veröffentlichte kürzlich auch seine neue Single ‚For Your Love‘, produziert von Justin Raisen und Lewis Pesacov.