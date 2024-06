Premiere von "Kinds of Kindness" Cut-Outs und Polka-Dots: Emma Stone zeigt in New York viel nackte Haut

Emma Stone bei der "Kinds of Kindness"-Premiere in New York. (eee/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 09:46 Uhr

Emma Stone zeigt, was sie hat! Bei der Premiere von "Kinds of Kindness" präsentiert die US-Schauspielerin in einem freizügigen Cut-Out-Kleid viel nackte Haut.

Emma Stone (35) beweist Stilgefühl in New York. Zu der Premiere ihres neuen Films "Kinds of Kindess" im Museum of Modern Art warf sich die Oscarpreisträgerin in ein extravagantes, schwarzes Abendkleid mit seitlichen XXL-Cut-Outs, die ihre schlanke Silhouette zur Geltung brachten.

Das Kleid bestach außerdem durch einen durchsichtigen und mit schwarzen Punkten besetzten Tüllstoff am Rock und an den Ärmeln, durch den ebenfalls viel nackte Haut hervorblitzte. Dazu wählte Stone zarte Stilettos mit Riemchen in Schwarz und roten Nagellack. Ihre dunkelroten Haare stylte sie offen und im angesagten Sleek-Hair-Look. Ihre Lippen betonte sie mit roter Farbe. Auch ihre Augen hob sie mit rotem Lidschatten hervor.

Die Stars aus "Kinds of Kindness"

Neben Stone waren auch weitere Schauspielstars aus "Kinds of Kindness" in New York auf dem roten Teppich zu sehen, etwa Willem Dafoe (68) und Margaret Qualley (29), Joe Alwyn (33) und Jesse Plemons (36). Letzterer kam in Begleitung seiner ebenso erfolgreichen Frau Kirsten Dunst (42), die sich für die Premiere in ein pastellgelbes Satinkleid warf.

Ab 4. Juli im Kino

"Kinds of Kindness" kommt am 4. Juli in die Kinos und wurde im Mai bei den 77. Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt. Der Film von Giorgos Lanthimos (50) besteht aus drei unterschiedlichen Geschichten, die in der Gegenwart in den USA spielen. Jesse Plemons wurde für seine Rolle in Cannes bereits als bester Schauspieler ausgezeichnet.