Musik Cyndi Lauper führt Tribut für verstorbenen ‚True Colors‘-Songwriter Billy Steinberg an

Cyndi Lauper - FEB 25 - The O2 London - FAMOUS 11 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 20:30 Uhr

Cyndi Lauper hat die Hommage für den gefeierten Songwriter Billy Steinberg angeführt, der im Alter von 75 Jahren gestorben ist.

Ein Vertreter seiner Familie bestätigte, dass er nach einem Krebsleiden in seinem Zuhause in Brentwood, Kalifornien, verstorben ist. Sein Tod löste zahlreiche Würdigungen für den Autor einiger der prägendsten Popsongs der letzten vier Jahrzehnte aus.

Lauper, die eine enge kreative Verbindung zu Steinberg hatte, veröffentlichte eine emotionale Nachricht zusammen mit einem gemeinsamen Foto. Steinberg schrieb gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Tom Kelly ihren Klassiker ‚True Colors‘ aus dem Jahr 1986. Sie schrieb auf Instagram: „Es tut mir so leid zu hören, dass mein Freund Billy Steinberg gestorben ist. Er war ein so netter Mensch und sehr unterstützend. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und Tom in dieser traurigen Zeit.“

Das Trio schrieb auch ‚I Drove All Night‘, das Lauper 1989 veröffentlichte, bevor der Song später von Roy Orbison aufgenommen und von Céline Dion gecovert wurde. Gegenüber ‚Billboard‘ erinnerte sich Lauper an Steinberg als „reines Genie“ und sprach über den kreativen Austausch, der ‚True Colors‘ geprägt habe.

Im Laufe seiner Karriere schrieb Steinberg mit Kelly zahlreiche große Pop-Hits, darunter ‚Like a Virgin‘ von Madonna, ‚Eternal Flame‘ von The Bangles, ‚So Emotional‘ von Whitney Houston, ‚I Touch Myself‘ von The Divinyls und ‚I’ll Stand by You‘ von The Pretenders. Auch nachdem Kelly sich in den 1990er-Jahren aus dem Songwriting zurückgezogen hatte, blieb Steinberg aktiv und arbeitete mit jüngeren Autoren wie Josh Alexander und Ruth-Anne Cunningham zusammen. Gemeinsam schrieben sie unter anderem ‚Too Little Too Late‘ für JoJo und ‚Over It‘ für Katharine McPhee.

Steinberg und Kelly wurden 2011 in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Er hinterlässt seine Frau Trina, seine Söhne Ezra und Max sowie seine Stiefkinder Raul und Carolina.