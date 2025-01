Stars Cynthia Erivo: Sie fühlt sich wie eine Außenseiterin

Bang Showbiz | 27.01.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass sie sich wie eine Außenseiterin fühlt.

Die 38-jährige ,Wicked‘-Schauspielerin erzählte, dass ihre verletzliche Seite ihr dabei geholfen hat, eine Verbindung zu ihrer Figur Elphaba in dem Kino-Musical aufzubauen, weil sie versteht, was es bedeutet, sich ganz allein und von anderen abgegrenzt zu fühlen.

Erivo erklärte in einem Interview gegenüber ,Guardian‘: „Ich glaube, dass ich überrascht darüber war, wie sehr ich mich mit Elphaba verbunden fühlte. Oberflächlich betrachtet sind wir verschieden: Ich gehe ins Zimmer, bin kahlköpfig, habe keine Augenbrauen, ich habe gemachte Nägel, ich habe Piercings, ich habe Tattoos, für mich ist das mein ganz normaler Alltag, aber ein Passant könnte denken: ‚Was ist hier los?’ Aber wenn man diese Schichten abträgt, ja, dann verstehe ich, wie es sich anfühlt, von allen anderen abgegrenzt zu sein und nicht dazuzugehören; ja, ich verstehe, wie es sich anfühlt, ein Kind zu sein, dessen Vater sich nicht um einen schert; ja, ich weiß, wie es ist, sich allein zu fühlen, wenn man in einem Raum voller Leute ist, die nicht wissen, woher man kommt oder warum man so müde ist.“ Cynthia sprach zudem über ihren „harten“ Weg zur Schauspielerin, weil sie nicht aus einer „Schauspielerfamilie“ kam und sich durch ihren Schauspielkurs kämpfte, während sie mehrere andere Jobs jonglieren musste, um ihre Rechnungen bezahlen zu können.