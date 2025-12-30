Stars Cynthia Erivo verzichtet im Flugzeug aufs Essen – zum Schutz ihrer Stimme

Bang Showbiz | 30.12.2025, 09:00 Uhr

Cynthia Erivo geht bei der Pflege ihrer Stimme äußerst konsequent vor.

Die 38-jährige Schauspielerin und Sängerin verriet, dass sie auf Flügen grundsätzlich nichts esse, um ihre Stimme zu schonen. „Ich passe immer auf sie auf“, sagte die ‚Wicked‘-Darstellerin im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘.

Erivo erklärte, sie verzichte nicht nur auf Alkohol und Zigaretten, sondern reise stets mit eigener Ausrüstung. „Ich esse im Flugzeug überhaupt nichts. Ich bringe meinen Tee und mein Wasser selbst mit“, sagte sie. Besonders wichtig sei ihr ein Becher, den sie ständig bei sich trage. „Ich werde nie ohne ihn sein, weil mein Tee immer warm genug sein muss, um mich zu hydrieren.“ Eine Pause gönne sie sich allerdings kaum, wie sie selbstironisch anmerkte.

Neben ihrer Disziplin sprach Erivo auch über die enge Zusammenarbeit mit Ariana Grande bei den ‚Wicked‘-Filmen. In ihrem Buch ‚Simply More‘ schrieb sie, beide hätten vor Drehbeginn einen Pakt geschlossen. „Wir haben uns verpflichtet, uns gegenseitig zu schützen und füreinander da zu sein“, erklärte sie. Sie wollten verhindern, dass Egos den kreativen Prozess stören. Erivo betonte, sie und Grande hätten stets aufeinander geachtet. Ihre starke persönliche und berufliche Verbindung habe es ihnen ermöglicht, sich sowohl emotional als auch professionell zu unterstützen.