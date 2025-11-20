Stars Cynthia Erivo wollte bei Premieren-Vorfall für Ariana Grandes Sicherheit sorgen

Cynthia Erivo and Ariana Grande - May 2024 - Getty Images - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 18:00 Uhr

Cynthia Erivo wollte sicherstellen, dass ihre Freundin „sicher war“, als sie Ariana Grande bei der ‚Wicked: For Good‘-Premiere in Singapur letzte Woche zur Hilfe eilte.

Die 38-jährige Schauspielerin wurde in der vergangenen Woche dafür gelobt, Johnson Wen – auf Instagram als Pyjama Man bekannt – weggestoßen zu haben. Der Influencer hatte bei der Veranstaltung die Absperrung überwunden und war auf die ‚Thank U, Next‘-Sängerin zugesprungen. Und obwohl sie nicht glaubt, dass der Mann irgendeinen „Schaden“ beabsichtigte, wollte sie ihre Freundin dennoch beschützen.

„Ich habe in dem Moment wirklich nur gedacht, dass ich sicherstellen wollte, dass meine Freundin sicher ist“, sagte Cynthia in der Sendung ‚Today‘ über den Vorfall. „Ich bin sicher, er wollte uns keinen Schaden zufügen, aber ich meine, man weiß bei solchen Dingen nie, und ich wollte sicherstellen, dass es ihr gut ging. Das war mein erster Instinkt.“

Cynthia hatte den Vorfall bereits zuvor angesprochen, als sie über die Verbindung sprach, die sie und Ariana teilen. Bei einer besonderen Vorführung der Screen Actors Guild in der Television Academy in Los Angeles am Wochenende sagte Cynthia laut ‚Entertainment Weekly‘: „Was sogar noch wunderbarer ist, ist die Tatsache, dass es andere Menschen gibt, die sich in diesem Film, in dieser Figur, gesehen haben und sich jetzt auch gesehen fühlen und sich sicher fühlen.“ Das sei für sie der Gipfel dessen, was sie sich jemals von einem Werk wünschen könnte, das sie gemacht habe. „Und ich bin so froh, dass ich, um das zu tun, in die Augen dieser Person neben mir blicken musste. Und wir haben einige Scheiße durchgemacht.“