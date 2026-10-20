Film Daisy Edgar-Jones: Diese Musik half ihr bei ‚Sinn und Sinnlichkeit‘

Daisy Edgar-Jones attends “Sense and Sensibility” World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 18:00 Uhr

Daisy Edgar-Jones hörte Musik von bekannten Künstlerinnen, um sich auf ihre Rolle als Elinor Dashwood in der neuen Verfilmung von 'Sinn und Sinnlichkeit' vorzubereiten.

Daisy Edgar-Jones hörte Dolly Parton und Billie Holiday, um sich auf ihre Rolle in der neuen Verfilmung von ‚Sinn und Sinnlichkeit‘ vorzubereiten.

Besonders ein Hit der verstorbenen Country-Legende half der Schauspielerin dabei, sich in die Gefühlswelt ihrer Figur hineinzuversetzen. Die 28-Jährige spielt Elinor Dashwood in Georgia Oakleys Kinoadaption des Jane-Austen-Romans von 1811. Um sich auf die Rolle einzustimmen, hörte Edgar-Jones mit Vorliebe Dolly Parton, die im August im Alter von 80 Jahren starb. Besonders deren Song ‚Here You Come Again‘ hatte es ihr angetan.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte die Britin: „Der Song bringt perfekt auf den Punkt, was es bedeutet, jemanden zu lieben – diesen Herzschmerz und die unterschwellige Wut einer Frau, die man einfach herauslassen möchte.“ Sie könne sich gut vorstellen, dass Elinor das Lied in ihrem Schlafzimmer im Barton Cottage laut mitsingen würde, wenn sie in einer Zeit mit Dolly Parton leben würde. Neben Dolly Parton hörte Edgar-Jones auch Musik von Billie Holiday und Minnie Riperton, um sich in die richtige Stimmung für ihre Rolle zu versetzen. Auf ihrer Playlist standen zudem Songs jüngerer Künstlerinnen wie Alice Phoebe Lou, Julia Jacklin und Jessica Pratt.

Mit Jane Austens Werk war die Darstellerin bereits seit ihrer Jugend vertraut. „Meine Mutter gab mir alle Bücher, als ich in einem sehr prägenden Alter war“, erinnerte sie sich. „Es gehört einfach zum Erwachsenwerden dazu, sie als Teenager alle zu lesen – in einer Zeit, in der man sich selbst findet, sich zum ersten Mal verliebt und persönliche Entwicklungen durchlebt.“ Sie habe die Bücher damals regelrecht verschlungen.

Edgar-Jones war „sehr aufgeregt“, Elinor in dem Film zu verkörpern. Zur Besetzung gehören außerdem Caitríona Balfe, Esme Creed-Miles, George MacKay und Fiona Shaw. „Ich spiele sehr gern Figuren, die eine tiefe Gefühlswelt in sich tragen, die andere vielleicht übersehen, und finde Wege, diese zum Ausdruck zu bringen“, erzählte sie. Elinor sei eine Frau mit großer Stärke. „Ich liebe die Entwicklung, die sie durchmacht, und wie sie zunehmend lernt, ihre wildere Seite anzunehmen“, berichtete der Filmstar.