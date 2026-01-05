Film Daisy Ridley: Warten auf ‚Star Wars: New Jedi Order‘ lohnt sich

Daisy Ridley - May 2024 - Getty Images - Young Woman and The Sea Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 11:00 Uhr

Daisy Ridley hat versprochen, dass ‚Star Wars: New Jedi Order‘ eine wunderbare Geschichte hat und das Warten sich lohnen wird.

Die 33-jährige Schauspielerin wird ihre Rolle als Rey Skywalker aus der Fortsetzungstrilogie in dem kommenden Blockbuster wieder aufnehmen, und obwohl offizielle Updates zu ‚New Jedi Order‘ weiterhin rar sind, hat Ridley betont, dass der Film die Fans bei seiner Veröffentlichung beeindrucken wird.

Im Gespräch mit ‚ComicBook.com‘ sagte Ridley: „Ich bin sechs Jahre älter. Ich befinde mich in einer anderen Lebensphase. Ich denke, die Geschichte wird wunderbar sein. Ich denke, das Warten wird sich lohnen. Ich denke, es wird eine Entdeckung sein, wie alle Rollen, wo Rey sich befindet, wenn wir sie wieder treffen.“ ‚Star Wars: New Jedi Order‘ unter der Regie von Sharmeen Obaid-Chinoy spielt fünf Jahre nach ‚Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers‘ aus dem Jahr 2019 und begleitet Rey dabei, wie sie die Jedi für ein neues Zeitalter in einer weit, weit entfernten Galaxis wiederaufbaut.

George Nolfi, der Drehbuchautor von ‚Das Bourne Ultimatum‘, wurde zuvor mit dem Schreiben des Drehbuchs beauftragt, nachdem Steven Knight (‚Peaky Blinders‘) und Damon Lindelof (‚Watchmen‘) das Projekt verlassen hatten. Derzeit befindet sich ‚New Jedi Order‘ in der Entwicklung, hat aber noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin.