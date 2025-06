Stars Dakota Johnson: Sandra Bullock hieß sie im ‚Club der Goldenen Himbeere‘ Willkommen

Dakota Johnson - June 2024 - Getty Images - Tribeca Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2025, 16:00 Uhr

Dakota Johnson verriet, dass ihr Sandra Bullock nach ihrer Rolle in ‚Madame Web‘ eine Sprachnachricht schickte, in der sie sie im „Club der Goldenen Himbeere“ willkommen hieß.

Die ‚Fifty Shades of Grey‘-Darstellerin gewann am Anfang des Jahres bei den Goldene Himbeere-Awards die Trophäe für die schlechteste Schauspielerin für ihre Leistung in dem Superheldenfilm.

Johnson habe daraufhin eine besondere Nachricht von der vorherigen Gewinnerin Sandra erhalten, die ihr die Auszeichnung mit dem Preis erleichtert habe. Bei einem Auftritt im ‚Good Hang‘-Podcast erzählte Dakota: „Ich habe vor Kurzem tatsächlich Textnachrichten – also eine Sprachnachricht – von Sandra Bullock erhalten, weil ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin gewonnen habe. Es gibt viele gute Leute, die die gewonnen haben …“ Sandra hatte im Jahr 2010 bei der Goldenen Himbeere den Preis als schlechteste Schauspielerin für ihre Hauptrolle in ‚Verrückt nach Steve‘ und nur wenige Tage später den Oscar als beste Schauspielerin für ‚Blind Side – Die große Chance‘ gewonnen.