Stars Dakota Johnson und MGK wollen ihre Beziehung noch nicht definieren

Dakota Johnson attends 'Verity' UK Gala Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 10:00 Uhr

Dakota Johnson und MGK wollen ihre Beziehung noch nicht definieren.

Dakota Johnson und MGK sind offenbar noch nicht bereit, ihre Beziehung offiziell zu machen.

Die 37-jährige Schauspielerin und der 36-jährige Musiker wurden kürzlich gemeinsam in New York gesichtet. Die Aufnahmen heizten Spekulationen über ihren Beziehungsstatus an. Doch bislang wollen sich die beiden offenbar nicht festlegen. „Sie haben sich auch schon zu Dates getroffen, von denen niemand etwas weiß, weil es keine Fotos davon gibt“, verriet ein Insider gegenüber ‚People‘. Dakota und MGK befinden sich demnach weiterhin in einer Kennenlernphase. „Die beiden mögen sich wirklich sehr und verbringen inzwischen häufiger Zeit miteinander. Sie haben ihrer Beziehung noch kein Label gegeben, kommen sich aber mit jedem Treffen näher“, erklärte der Insider. Außerdem sollen die beiden denselben trockenen und schwarzen Humor teilen. „Sie bringen sich gegenseitig zum Lachen“, fügte der Bekannte hinzu.

Die Spekulationen über Dakotas Liebesleben kommen kurz nachdem die Schauspielerin offenbart hat, dass sie sich Kinder wünscht. In Hollywood feierte sie mit zahlreichen aufwendigen Filmproduktionen große Erfolge. Inzwischen möchte Dakota ihren Fokus jedoch stärker auf ihr Privatleben richten und ihrer Schauspielkarriere etwas weniger Raum geben. Die brünette Schönheit, die früher mit Coldplay-Frontmann Chris Martin verlobt war, erklärte im Gespräch mit der ‚Vogue‘: „Ich habe so lange einen Film nach dem anderen gedreht, dass ich jetzt das starke Bedürfnis verspüre, meine Perspektive ein wenig zu verändern und vielleicht etwas mehr ein echtes Leben zu führen.“ Weiter führte sie aus: „Ich bin seit ungefähr 20 Jahren ständig unterwegs. Die Menschen in meinem Leben sind es so sehr gewohnt, dass ich monatelang weg bin.“

In den kommenden Jahren möchte Dakota deshalb weniger Filme drehen und sich stattdessen mehr Zeit für ihr Leben abseits der Leinwand nehmen. „Ich möchte einfach authentisch sein. Ich möchte mich weiterentwickeln, immer mehr zu mir selbst finden und dieses Leben mit ganzem Herzen annehmen“, sagte sie. An ihrem Kinderwunsch lässt die Schauspielerin keinen Zweifel. „Das wünsche ich mir wirklich sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Alter und an diesem Punkt meines Lebens stehen würde. Aber aus irgendeinem Grund sieht der Plan des Universums offenbar genau das für mich vor. Und ich würde mich sehr darüber freuen.“ Abschließend erklärte Dakota: „Ich hoffe, dass dieser Wunsch für mich in Erfüllung geht. Besonders in den vergangenen Jahren hatte ich immer wieder das Gefühl, dass eine Seele darauf wartet, auf die Welt zu kommen. Ich hoffe, dass ich das Glück haben werde, dieses Kind bekommen zu dürfen.“