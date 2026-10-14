Stars MGK reagiert auf gefälschten Post über Trennung von Megan Fox

Megan Fox and Machine Gun Kelly attend the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 18:00 Uhr

MGK reagiert auf gefälschten Post über Trennung von Megan Fox.

Machine Gun Kelly hat sich gegen einen gefälschten Beitrag auf der Plattform X gewehrt, in dem er angeblich seine Trennung von Megan Fox bereut.

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, stellte klar, dass die vermeintliche Nachricht nicht von ihm stammt. Darin hatte ein unbekannter Verfasser behauptet, er könne sich nicht verzeihen, die Schauspielerin verloren zu haben. Auslöser für die Fälschung waren offenbar neue Bilder von Fox. Die 40-Jährige hatte kürzlich bekannt gegeben, gemeinsam mit Tim Stokely, dem Mitgründer von OnlyFans, eine kostenpflichtige Seite über Subs.com gestartet zu haben. Dort will der Star aus ‚Transformers‘ exklusive Inhalte veröffentlichen, darunter „Videos, Fotos und Beiträge, die [Fans] nirgendwo sonst finden werden“.

Kurz darauf kursierte ein Beitrag, der den Eindruck erweckte, MGK äußere sich voller Reue zu seiner früheren Beziehung. Neben einem Foto von Fox in Unterwäsche war auch eine Aufnahme des einstigen Paares zu sehen. Der angebliche Text lautete: „Wenn ich diese neuen Bilder von Megan sehe, möchte ich mein Handy wirklich gegen eine verdammte Wand werfen.“ Weiter hieß es darin, er habe die attraktivste Frau der Welt an seiner Seite gehabt und dennoch alles ruiniert. Es sei kaum zu ertragen, wenn die ganze Welt ihn daran erinnere, wie schön sie sei. „Diesen Scheiß werde ich mir niemals verzeihen“, stand in dem gefälschten Beitrag.

Am Dienstag (13. Oktober) reagierte MGK auf die Behauptung. Mit einem derben Vergleich machte er deutlich, dass die Nachricht nicht echt sei: „Dieser Tweet ist unechter als ein Paar Titten.“ Auch eine ergänzende Einordnung auf X stellte klar, dass der Beitrag manipuliert worden war. Auf dem verifizierten Account des Musikers sei eine solche Nachricht nicht veröffentlicht worden.

Fox und MGK trennten sich 2024. Im März 2025 kam ihre gemeinsame Tochter Saga zur Welt. Trotz des Beziehungsendes kümmern sich die beiden gemeinsam um ihr Kind. Unterdessen gibt es Spekulationen über eine mögliche neue Liebe des Musikers. Im vergangenen Monat berichtete das Magazin ‚People‘, MGK und Schauspielerin Dakota Johnson würden sich bereits seit einigen Monaten diskret treffen. Angeblich kamen sich die beiden bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce am 4. Juli in New York näher. Ein Insider erklärte gegenüber ‚People‘, die beiden hätten zunächst als Freunde Kontakt gehalten und häufig miteinander geschrieben. Inzwischen würden sie mehr Zeit miteinander verbringen. „Es ist noch ganz am Anfang, aber sie sind momentan sehr angetan voneinander“, hieß es.