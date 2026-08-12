Film Dakota und Elle Fanning hatten ‚Panik‘ bei Gedanken an Zusammenarbeit

Dakota and Elle Fanning at Appropriate opening night Broadway after party - Getty - December 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 19:04 Uhr

Dakota und Elle Fanning waren bei dem Gedanken, gemeinsam an ‚The Nightingale‘ zu arbeiten, „insgeheim panisch“.

Die Schwestern spielen gemeinsam in dem neuen historischen Drama mit, und Dakota hat eingeräumt, dass sie vor den Dreharbeiten zur Verfilmung von Kristin Hannahs Kriegsroman nervös war.

Bei einem Auftritt in ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ sagte Dakota: „Wir waren insgeheim nervös deswegen. Ich glaube, wir wollten der jeweils anderen eigentlich nicht sagen, wie nervös wir waren.“ Die 32-jährige Dakota war sich zunächst nicht sicher, wie gut sie an einem Filmset miteinander harmonieren würden. Sie sagte: „Wir fragten uns: ‚Werden wir lachen? Werden wir uns überhaupt zusammenreißen können?‘ Man spielt mit der Person, die einen auf der Welt am besten kennt, und wir stehen uns unglaublich nahe. Wir waren insgeheim ein bisschen panisch.“

Dakota war außerdem nervös, weil Elle ihr sehr deutlich gemacht hatte, dass sie sich am Set auf keinen Fall wie die große Schwester verhalten dürfe. Sie fügte hinzu: „Ich musste sie so behandeln, wie ich jeden anderen Schauspieler behandeln würde. Und das habe ich größtenteils auch getan.“

Trotzdem kam die typische Dynamik zwischen Geschwistern in einem bestimmten Moment zum Vorschein. Dakota sagte: „Gegen Ende gab es eine Szene, die wir drehten … wir waren in diesem wirklich heißen Raum und saßen auf diesem Sofa, und ich sagte: ‚Beweg dein Bein!‘ Und sie sagte: ‚Mein Bein liegt schon den ganzen Tag hier.‘ Ich sagte: ‚Nein, tut es nicht. Geh von mir runter. Mir ist zu heiß. Du schwitzt auf mich drauf.‘ Sie sagte: ‚Du schwitzt auf mich drauf!‘ Und ich sagte: ‚Hör auf zu reden!'“ Dakota erinnerte sich daran, dass die Crew des Films wegen des Vorfalls in Gelächter ausbrach. Sie erklärte: „Das war der einzige ‚Streit‘ – es war kein Streit –, den wir am Set hatten. Die Crew ist fast gestorben vor Lachen, weil wir uns die ganze Zeit so gut zusammengerissen hatten. Sie fanden es so lustig, weil es einfach so typisch Schwestern war.“

Dakota hatte zuvor erklärt, dass zwischen ihr und ihrer 28-jährigen Schwester niemals Konkurrenz geherrscht habe. Die Hollywood-Schauspielerin sagte gegenüber ‚Vanity Fair‘: „Natürlich haben wir vieles gemeinsam, aber wir sind sehr unterschiedlich. Deshalb sehe ich etwas, das perfekt zu ihr passt, nicht automatisch auch als passend für mich an. Ich empfinde keine Konkurrenz. Aber ich weiß, dass die Leute das wahrscheinlich nicht glauben.“