Stars Dame Helen Mirren: Tomaten sind bisexuell

Dame Helen Mirren - March 2025 - Famous - MobLand Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat offenbar eine ziemlich komische Sicht auf die beliebten Früchte.

Dame Helen Mirren ist der Meinung, dass Tomaten bisexuell sind.

Die 80-jährige Schauspielerin äußerte diese Behauptung gegenüber Talkshow-Moderator Jimmy Fallon, während dieser frische Salsa für Mirren und ihren ‚Thursday Murder Club‘-Co-Star Pierce Brosnan zubereitete. Mirren sagte: „Eine Tomate ist eine bisexuelle Sache, verstehen Sie.“ Helen fügte hinzu, dass sie diese Entdeckung „ganz kürzlich“ gemacht habe, nachdem sie „ein Problem“ mit dem Anbau ihrer eigenen Tomaten hatte. Sie erklärte weiter: „Ich habe das ganz kürzlich nachgeschlagen, weil ich ein Problem mit meinen Tomaten hatte. Sie sind bisexuell, also muss man zu jeder Tomate, jeder Blüte gehen und so etwas machen [und zitterte mit den Fingern].“ Fallon fühlte sich offensichtlich ziemlich unwohl mit der zweideutigen Demonstration und sagte: „Hören Sie auf damit. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich mache das ganz sicher nicht mit meinen Tomaten. Sie zu töten ist das eine, aber das ist etwas ganz anderes!“

Tomaten gelten als „vollständige Blüten“, weil sie sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane enthalten. Sie bestäuben sich oft selbst: durch Wind oder Insekten, die die Pflanzen erschüttern. Im Prinzip sind die Früchte damit zwittrig – also zweigeschlechtlich – und nicht bisexuell, wie Mirren behauptete.

Unterdessen gab die britische Filmikone kürzlich zu, dass sie sich „beleidigt“ fühle, wenn Leute ihr sagen, sie sehe gut aus für ihr Alter. Die britische Zeitschrift ‚Best‘ zitierte sie mit den Worten: „Ich fühle mich beleidigt! ‚Du siehst gut aus für dein Alter‘ ist herablassend. Ich hasse solche Kommentare. Seien Sie gewarnt: Wenn Sie diesen Satz benutzen, werden Sie auf jeden Fall einen Dämpfer bekommen!“ Die ‚MobLand‘-Darstellerin verabscheut ebenso den Ausdruck „würdevoll altern“, weil sie das Gefühl hat, dass sie das nicht tut. Mirren erklärte: „Ich altere überhaupt nicht würdevoll! Ich hasse diesen Ausdruck, weil er so klingt, als müsse man elegant und gelassen sein. Und nein, das bin ich nicht. Ich altere mit Spaß, mit Hingabe, aber nicht würdevoll. Wen interessiert schon würdevoll?“