Musik Damon Albarn führt Gorillaz-Falsett auf ‚Drogen‘ zurück

Damon Albarn - Avalon - Glastonbury - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 11:00 Uhr

Der britische Musiker ist der Meinung, dass ihm sein Drogenkonsum damals zu einer besseren Stimmlage verhalf.

Damon Albarn traf die hohen Töne auf dem ersten Gorillaz-Album nur wegen der „Drogen“, die er damals nahm.

Der Blur-Frontmann gab zu, dass er ein „wesentlich verantwortungsloserer Mensch“ war, als er 2001 das selbstbetitelte Gorillaz-Debüt aufnahm – und dass er bis heute kaum glauben kann, welche stimmlichen Kunststücke er damals im Studio schaffte.

Gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin enthüllte er: „Ich kann kaum glauben, dass ich noch immer ins Falsett komme. Auf dieser ersten Platte gibt es verrückt viel Falsett… [Das war] definitiv… mit den Drogen verbunden, die ich nahm. Ich war ein viel verantwortungsloserer Mensch. Ich habe Töne getroffen, von denen ich nicht dachte, dass ich sie jemals wieder erreichen könnte.“

Damon verriet außerdem, dass er vor 18 Monaten mit dem Rauchen aufgehört hat. Der Sänger ist überzeugt, dass ihm der Verzicht auf Zigaretten „ein kleines bisschen mehr Chancen“ gibt, die hohen Töne auch fast 25 Jahre später wieder zu treffen.

Die Gorillaz feiern das Jubiläum derzeit mit einer Konzertreihe in der Copper Box Arena in London. Dort spielen sie ihre ersten drei Alben jeweils komplett von Anfang bis Ende, bevor eine letzte „mysteriöse“ Show folgt, bei der angeblich das neue Album der Band enthüllt werden soll. Begleitend zu den Auftritten gibt es eine Ausstellung namens ‚House of Kong‘. Es wird gemunkelt, dass die Band kurz vor der Veröffentlichung des Nachfolgers ihres Albums ‚Cracker Island‘ von 2023 steht.

Schon im vergangenen Jahr hatte Damon verraten, dass er intensiv an einem neuen Gorillaz-Album gearbeitet hat – ebenso wie an ‚The Magic Flute II, La Malédiction‘, seiner elektronischen Oper, die an Mozarts Zauberflöte anknüpft. Im Gespräch mit dem französischen Magazin ‚Les Inrockuptibles‘ verriet der Musiker: „Ich beende gerade ein neues Gorillaz-Album. Eine Oper und ein neues Gorillaz-Album – das scheint mir genug für 2025 zu sein! Es sei denn, jemand wirft mir vor, den Fuß vom Gas zu nehmen!“