Stars Daniel Brühl: Schreckliche Dreharbeiten

Daniel Bruhl - February 2020 - Avalon - Laureus Sports Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.10.2024, 13:28 Uhr

Der Schauspieler ließ sich für seine neue Rolle von einer schlimmen Arbeitserfahrung inspirieren.

Daniel Brühl erinnert sich nur ungern an die Dreharbeiten für einen bestimmten Film zurück.

Der ‚Inglorious Basterds‘-Darsteller verkörpert in seiner neuen TV-Show ‚The Franchise‘ einen Regisseur und ließ sich für seine Rolle von einer unschönen Arbeitserfahrung inspirieren. Wie Brühl im Interview mit der ‚PageSix‘-Kolumne der Zeitung ‚New York Post‘ verriet, habe er vor vielen Jahren schreckliche Dreharbeiten erlebt, die er aufgrund seiner vertraglichen Abmachung nicht einfach mittendrin absagen durfte. Um welchen Film es sich dabei handelte, verriet der deutsche Hollywoodstar jedoch nicht. „Es gab einen anderen Film, den ich lieber nicht nennen möchte, der vom ersten Tag an bis zum Ende totaler Mist war. Ich dachte mir: ‚Wie werde ich das überleben? Das ist schrecklich.‘ Wenn du spürst, dass etwas nicht richtig läuft, gibt es keinen Weg es zu beheben. Es ist so ein schmerzhafter Prozess, wenn du spürst, dass etwas falsch ist und du kannst nicht einfach gehen, du kannst nicht abhauen. Und dann schaust du dir jeden Abend im Spiegel dein unglückliches Gesicht an.“

Obwohl er keine genaueren Details zu der schrecklichen Filmproduktion preisgeben wollte, beteuerte Brühl jedoch, dass es nicht um einen der ‚Marvel‘-Filme gehandelt habe, in denen er zu sehen ist.