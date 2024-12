Stars Daniel Craig: Frei beim Film

Daniel Craig - Glass Onion A Knives Out Mystery - London Premiere 2022 - BFI FF - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 09:00 Uhr

Daniel Craig lernt immer noch, wie man „frei beim Film“ sein kann.

Der 56-jährige Schauspieler begann seine Karriere auf der Bühne, nachdem er eine Ausbildung am National Youth Theatre in London absolviert hatte, und Daniel verrät, dass ihm die Umstellung auf das Drehen von Filmen zunächst schwerfiel. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle des James Bond in fünf 007-Filmen bekannt ist, sagte gegenüber ,The Hollywood Reporter‘: „Bei meinem ersten Filmjob kam ich ans Set und der Regisseur sagte immer wieder zu mir: ,Gott, Sie sind so still!‘ Ich dachte mir nur: ,Weil ich Angst habe!’ Auf der Bühne, weil ich das schon so lange gemacht habe, hatte ich einfach die Freiheit, zu sein. Beim Film wusste ich nicht, wie ich das anstellen sollte. Das musste ich erst lernen – und ich lerne auch heute noch, wie ich beim Film so frei sein kann wie auf der Bühne.“

Daniel gab kürzlich zu, dass er sich nach den Dreharbeiten zu jedem seiner Bond-Filme emotional „erschöpft“ fühlte. Der Schauspieler räumte ein, dass die geldbringenden Filme einen körperlichen und emotionalen Tribut von ihm forderten. „Am Ende eines Bond-Films war ich so erschöpft, dass ich sechs Monate brauchte, um mich emotional zu erholen“, so Craig.