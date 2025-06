Film Jonathan Bailey: Er würde James Bond spielen

Jonathan Bailey - Wicked premiere November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2025, 16:00 Uhr

Jonathan Bailey verriet, dass er es „schwer finden würde, Nein zu sagen“, wenn man ihn danach fragen würde, ob er der nächste James Bond sein will.

Der 37-jährige ‚Bridgerton‘-Schauspieler ist einer von mehreren Stars, die mit der Rolle des legendären Spions in Verbindung gebracht werden, nachdem sich Daniel Craig von der Rolle nach seinem Auftritt in ‚Keine Zeit zu sterben‘ (2021) verabschiedete.

Jonathan erklärte, dass er sich aber „nicht sicher“ sei, ob er die ikonische Rolle des Agenten annehmen würde. Auf die Frage in der Scott Mills Breakfast Show auf Radio 2, ob er Bond verkörpern wolle, sagte der Star: „Ich weiß es nicht … ich bin mir nicht sicher … ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich meine … es wäre schwer, Nein zu sagen.“ Der ‚Wicked and Wicked: For Good‘-Darsteller, der in dem zweiteiligen Filmmusical den Part von Prinz Fiyero Tigelaar spielt, glaubt aber, dass der nächste Bond-Film „aufregend“ sein wird, egal, wer die Hauptrolle spielt. Bailey fügte hinzu: „Aber ich weiß, dass es spannend sein wird, egal, was sie auch machen.“ Jonathan gab zudem zu, dass er sich sehr „geschmeichelt“ gefühlt habe, als er danach gefragt wurde, ob er bereit dazu wäre, den 007-Agenten zu spielen. Als ihn Radiomoderator Scott Mills Jonathan nach der Rolle fragte, antwortete der Prominente scherzend: „Ich meine, das ist eine unglaublich schmeichelhafte Frage. Ich könnte mir dich als James Bond vorstellen, Scott.“