Film Daniel Craig: So sehr beanspruchte ihn seine Rolle als James Bond

Bang Showbiz | 26.10.2024, 09:00 Uhr

Der Brite wollte während seiner Zeit als 007 keine anderen Rollen annehmen.

Daniel Craig hörte während seiner Zeit als James Bond auf, an anderen Projekten zu arbeiten, weil er „den Kopf nicht dafür frei hatte“.

Der Schauspieler, der den Geheimagenten zwischen 2006 und 2021 in fünf Filmen verkörperte, fühlt sich „sehr privilegiert“, dass er sich die Rollen, die er jetzt annimmt, aussuchen kann.

Über seine jüngste Rolle in dem Filmdrama ‚Queer‘ verrät der 007-Star gegenüber ‚HELLO!‘: „Es hat eine Weile gedauert, bis ich andere Jobs während der Zeit von ‚Bond‘ gemacht habe und dann habe ich aufgehört, weil ich einfach nicht den Kopf dafür frei hatte.“

Seine Entscheidung habe der 56-Jährige nie bereut: „Je länger ich diesen Job mache, desto mehr habe ich das Gefühl, dass man sich von seinem Herzen leiten lassen muss. Ich bin in der glücklichen Lage, nicht mehr so viel arbeiten zu müssen wie früher. Aber wenn ich einen Job mache, möchte ich, dass er so ist wie dieser. Ich möchte, dass es das Beste ist, was ich tun kann.“ Gleichzeitig betont er, dass er keinen „Plan“ habe, wenn es um seine Karriere geht.

Der ‚Knives Out‘-Darsteller wird demnächst in der Rolle des William Lee in ‚Queer‘ zu sehen sein, einer Adaption des halbautografischen Romans von William S. Burroughs. „Ich sah ihn als jemanden, der in einer sehr schwierigen Zeit um Liebe kämpfte, als Homosexualität in den USA illegal war und die Leute woanders hingehen oder sich verstecken mussten oder in wirklich schwierige Situationen gerieten“, erzählt der Brite.