Film Daniel Day-Lewis hätte es bereut, nicht mit seinem Sohn gearbeitet zu haben

Bang Showbiz | 12.10.2025, 14:32 Uhr

Daniel Day-Lewis glaubt, er hätte es bereut, nicht an einem Film mit seinem Sohn Ronan Day-Lewis gearbeitet zu haben.

Der dreifache Oscarpreisträger kehrt mit dem neuen psychologischen Drama ‚Anemone‘ erstmals seit 2017 zur Schauspielerei zurück und erklärte, dass er eine „bleibende Traurigkeit“ verspürt hätte, wenn er die Gelegenheit abgelehnt hätte, mit Ronan – dem Regisseur des Films – zusammenzuarbeiten. Im Gespräch mit dem ‚Empire Magazine‘ sagte Daniel: „Es war eine Art bleibende Traurigkeit. Ich wusste, dass Ro anfangen würde, Filme zu machen… Im Laufe der Jahre, seit Ronan ein kleiner Junge war, haben wir immer Dinge zusammen gemacht, gemeinsam etwas erschaffen. Und ich hatte so etwas wie eine vorweggenommene Reue – die Vorstellung, dass ich nie mit Ronan als Filmemacher zusammenarbeiten würde. Also dachten wir, wir probieren einfach, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen.“

Der ‚Gangs of New York‘-Star erklärte weiter, dass er und Ronan davon ausgingen, dass sie das Projekt relativ klein halten könnten, was sich im Nachhinein jedoch als naiv herausstellte. „Ich hatte nicht erwartet, dass es zu einer so umfangreichen Produktion werden würde, denn, wissen Sie, all das Drumherum beim Filmemachen… ich war nicht gerade heiß darauf, wieder in dieses ganze Getriebe einzusteigen. Aber ich wollte einfach wirklich mit Ro arbeiten.“ Der 68-Jährige erklärte außerdem, dass er sich während seiner Auszeit „nie“ wirklich in Rente gefühlt habe. Stattdessen sei ihm das Wort „Ruhestand“ von anderen in den Mund gelegt worden. „Ich habe einfach aufgehört, diese Arbeit zu machen, weil ich mich für eine Zeit lang auf etwas anderes konzentrieren wollte. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, in Rente zu gehen. Ich meine, ich würde das nie tun – hoffe ich zumindest“, so Day-Lewis weiter.

Der legendäre Filmstar, der für seine kompromisslose Hingabe an seine Rollen bekannt ist, erklärte, dass sich seine Herangehensweise auch für ‚Anemone‘ nicht geändert habe, selbst wenn er dabei eng mit seinem Sohn zusammenarbeitete. Auf die Frage, ob er diesmal anders gearbeitet habe, antwortete der ‚Mein linker Fuß‘-Darsteller: „Überhaupt nicht, nein. Schon von klein auf – und über die Jahre hinweg – habe ich definitiv versucht, Ronan vor dem Schlimmsten meiner Exzesse zu schützen. Er ist damit aufgewachsen, und deshalb fühlte ich mich völlig wohl damit. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, hätte ich mich leicht gehemmt fühlen können – aber das war nicht der Fall.“