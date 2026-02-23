Stars Daniel Radcliffe: Es ist ’surreal‘, neue Harry-Potter-Kinderdarsteller zu sehen

Daniel Radcliffe - Avalon - 2005 - Harry Potter and the Goblet of Fire BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 18:00 Uhr

Daniel Radcliffe empfindet es als „surreal“, die neuen Kinderdarsteller zu sehen, die nun in das Harry-Potter-Franchise einsteigen.

Der 36-jährige Schauspieler wurde zum Weltstar, als er 2001 im Alter von elf Jahren erstmals die Hauptrolle in ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ übernahm. Er hat sich nun mit seinen früheren Co-Stars Rupert Grint und Emma Watson darüber ausgetauscht, wie es ist, eine neue Generation in HBOs kommendem Reboot zu sehen.

Daniel erzählte dem ‚People‘-Magazin, sie hätten darüber gesprochen, „wie surreal es ist, Menschen zu sehen, die all diese Jahre später ihre Reise beginnen“. Er fügte hinzu: „Wir haben alle gesagt: Man sieht Bilder von diesen Kindern und möchte sie einfach packen und umarmen. Das ist der Impuls, den wir, glaube ich, hauptsächlich alle haben.“

Dominic McLaughlin, Alastair Tout und Arabella Stanton wurden als Harry, Ron und Hermione besetzt, und es sei für das ursprüngliche Trio seltsam gewesen, die Casting-Fotos und Aufnahmen vom Set zu sehen. Daniel sagte weiter: „Es ist eines dieser Dinge, bei denen wir einfach wissen, wie sich die anderen fühlen, weil wir dasselbe fühlen.“

Der Schauspieler — der zuletzt unter anderem in den Bühnenproduktionen ‚Merrily We Roll Along‘ und ‚Every Brilliant Thing‘ sowie in der Serie ‚The Fall and Rise of Reggie Dinkins‘ zu sehen war — reflektierte auch über seine eigenen Erfahrungen als Kinderstar. Er sagte: „Wenn man elf ist und so etwas macht, denkt man: ‚Natürlich bin ich alt genug dafür — ich bin ja so alt wie noch nie.‘ Aber jetzt, wenn ich Elfjährige treffe, denke ich: ‚Wow, das ist verrückt.‘ Das setzt alles in Perspektive.“