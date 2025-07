Stars Daniela Katzenberger: Darum trägt sie bei Hitze niemals kurze Hosen

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2025, 14:00 Uhr

Daniela Katzenberger hat eine besondere Regel für kurze Hosen im Sommer – sie sind verboten!

Die 38-jährige Entertainerin wohnt mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis und der gemeinsamen Tochter Sophia auf Mallorca. Und auf der spanischen Insel sind Hitzewellen wie die, die Deutschland gerade erlebt, ebenfalls nicht selten. Luftige Kleidung ist da ein Muss, allerdings hat Daniela eine Regel: Shorts gehen gar nicht.

In ihrer Instagram-Story verriet die Katze jetzt, warum sie sich so vehement gegen das Tragen von Hot Pants im Sommer sträubt: „Wirklich, ich verschmelze mit meinem Auto. Ich habe ja so Ledersitze.“ Das erklärt so einiges: Nicht nur, dass Daniela keine Lust hat, an ihren Sitzen zu kleben, sie möchte sich auch nicht an ihnen verbrennen, wenn die Sonne zu lange darauf geschienen hat. Sie fügte hinzu: „Wirklich, ich sehe danach aus wie eine frische Portion Carpaccio“, scherzt sie. Statt kurzen Hosen trägt Daniela Katzenberger lieber luftige Baumwollhosen, lang und bequem. Am wichtigsten ist ihr bei ihrem Sommer-Look: kein Polyester!

Daniels Lieblings-Look scheint aktuell allerdings ein anderer zu sein: Bikinis. Die Unternehmerin hatte sich zuletzt das Ziel gesetzt, an einem ganz besonderen Wettbewerb teilzunehmen. 2024 wurde sie bei einem Bikini-Fitness-Contest Zweite, für den sie über ein Jahr lang trainiert hatte. „Ich dachte, das kann nicht sein, die haben sich verzählt. Ein Jahr und sechs Wochen sind von mir abgefallen“, sagte sie nach der Ergebnisverkündung zu VOX. „Ich muss so heulen. Das war es wirklich wert.“ Mit dem zweiten Platz war sie sogar für die ‚Miss Universe‘-Wahl im Juni 2025 in Las Vegas qualifiziert, schaffte es dort aber nicht in die Top 5.