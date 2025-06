Stars Daniela Katzenberger erwägt Brustverkleinerung

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 14:00 Uhr

Die Kult-Blondine hat zuletzt viel Gewicht verloren. Deshalb stört sie ihre große Oberweite.

Daniela Katzenberger spielt mit dem Gedanken, sich die Brüste verkleinern zu lassen.

Die Reality-TV-Darstellerin zeigt sich unzufrieden mit ihrer großen Oberweite. Aktuell hat sie Körbchengröße F. „Dadurch, dass meine Taille so schmal ist, ist meine Brust noch monströser“, klagte die Frau von Lucas Cordalis in ihrer Show ‚Daniela Katzenberger‘.

In den letzten Jahren hat Daniela eine beeindruckende Menge an Gewicht verloren. Die Kult-Blondine ist inzwischen ein waschechter Fitness-Freak und nimmt sogar erfolgreich an Wettbewerben teil. Von ihrer großen Körbchengröße ist sie seit ihrem Abnehmerfolg schwer genervt.

„Ich überlege schon, seit ich so schmal bin, das zu ändern. Das ist ja ein Zustand, da kriege ich voll die Krise. Ich habe überlegt, dass ich sie mir irgendwann kleiner mache, aber ich weiß halt nicht, wie einfach das ist“, gestand sie.

Die TV-Bekanntheit ist allerdings noch unentschlossen und hat „keinen Bock“ darauf, den Eingriff am Ende zu bereuen. „Das ist eine riesige OP, dauert wieder Stunden“, erklärte sie. „Das wäre die dritte Brust-OP.“ Daniela frage sich selbst: „Lohnt sich der ganze Quatsch? Bin ich danach glücklicher?“