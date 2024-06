Noch in diesem Jahr Daniela Katzenberger kehrt mit Doku-Soap zur alten Heimat VOX zurück

Die Katze streift nun schon seit 15 Jahren durch die deutsche TV-Landschaft. (stk/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 18:53 Uhr

Daniela Katzenberger und ihre Familie stehen vor einem Umzug. Nicht etwa weg von Mallorca, sondern zu jenem Sender, auf dem die Karriere der Katze einst begann.

Die Katze zieht zurück in ihre alte Heimat – zumindest im TV. Wie Sender VOX anlässlich seiner umfangreichen Jahresvorschau für die Season 2024/25 mitgeteilt hat, wird Daniela Katzenberger (37) nebst Kind, Cordalis und Kegel ab Herbst und Winter wieder an ihrer alten Wirkungsstätte zu sehen sein. Also dort, wo ihr Stern einst aufgegangen war. Auch auf dem neuen Sendeplatz wird es wieder private Einblicke in das Familienleben der Blondine in ihrer Wahlheimat geben. Oder, wie es der Sender selbst formuliert: "Das Leben der Kultblondine mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia auf Mallorca – in all seinen Facetten."

Die Karriere von Katzenberger startete vor vielen Jahren bei VOX – und schon damals dank einer Doku-Soap namens "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch". Im Jahr 2009 wurde die inzwischen 37-Jährige darin auf dem Weg zu ihrem Traum begleitet, ein international bekanntes "Playboy"-Model zu werden. Danach war sie in dem Format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen. Die Sendung folgte ihr dabei, wie sie auf Mallorca ein Café eröffnete. 2010 erhielt sie auf VOX schließlich eine eigene Soap: "Daniela Katzenberger – natürlich blond".

Seit fast zehn Jahren wohnte man bei RTLzwei

2015 wechselte Katzenberger dann jedoch zum Sender RTLzwei, wo ihre Familiengründung mit Lucas Cordalis (56) ausführlich beleuchtet wurde. Dazu gab es bereits die verschiedensten Formen ihrer Doku-Soap, etwa "Mit Lucas im Babyglück"(2015), "Mit Lucas im Hochzeitsfieber" (2016), "Mit Lucas im Weihnachtsfieber" (2016) und "Daniela und Lucas – Der erste Hochzeitstag" (2017).

Der jüngste Ableger aus dieser Reihe war "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca". Darin waren bislang auch immer wieder Mutter Iris Klein (57) zu sehen. Daran dürfe sich auch in der neuen/alten Heimat bei VOX nichts ändern.