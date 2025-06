Stars Daniela Katzenberger plant zweite Hochzeit mit Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis - 22.12.16 - Schloss Prielau in Zell am See - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin und der Schlagersänger verraten romantische Pläne, um ihre Liebe zu feiern.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wollen sich noch einmal das Jawort geben.

Eigentlich ist das Promi-Paar bereits seit 2016 verheiratet. Damals feierten sie eine romantische Märchenhochzeit, die live im TV ausgestrahlt wurde. Nun wollen die Stars ihre Liebe erneut besiegeln. Allerdings soll die zweite Hochzeit ganz anders ausfallen: Daniela und Lucas stellen sich eine lockere Trauung in amerikanischer Manier vor.

„Wir haben uns überlegt, so nach zehn Jahren, und um die Chance zu ergreifen, dass wir in Las Vegas sind, einfach unser Ehegelübde zu erneuern. Ich weiß nicht: Wann kommen wir da sonst noch mal hin?“, plauderte der Schlagersänger in der Doku-Serie ‚Daniela Katzenberger‘ aus.

Die Kult-Blondine ergänzte: „Der Lucas und ich hatten 2016 die perfekte Märchenhochzeit. Mit Kutsche, mit Pferden, mit so vielen Leuten und Riesentamtam. Und jetzt heiraten wir mal richtig so, wie es zu uns passt.“ Lucas fügte hinzu: „Mit Burger, Jeans, T-Shirt, […] und einem falschen Elvis.“

Allerdings könnte Danielas Ehrgeiz die Hochzeit in Gefahr bringen. Die TV-Bekanntheit will in Las Vegas bei einem Bodybuilding-Wettbewerb antreten. Ihr Abschneiden bei dem Sport-Event könnte starke Auswirkungen auf die Pläne des Paars haben. „Wenn der Wettkampf verk***t wird, ist die Laune dann erst mal fünf Wochen im Keller“, gestand die 38-Jährige. „Wenn ich beim Wettkampf nicht gut abschneide, weiß ich nicht, wie dann meine Laune ist. Weil ich nehme das schon persönlich.“