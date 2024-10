Stars Daniela Katzenberger: Tochter Sophia auf dem roten Teppich

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2024, 09:00 Uhr

Sophia Cordalis, Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, feierte ein besonderes Ereignis: ihr Red-Carpet-Debüt.

Gemeinsam mit ihren Eltern besuchte das kleine Mädchen jetzt die Benefizgala zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe in München. Die Neunjährige erschien dabei selbstbewusst in einem weißen Tüllkleid auf dem roten Teppich und zog mit ihrer professionellen Pose sofort die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich.

Stolz gab sie an, das Posen eigenständig erlernt zu haben. „Ich habe eigentlich nicht so viel von meiner Mutter abgeguckt, um zu posen. Ich habe es einfach alleine mal gelernt“, sagte Sophia gegenüber ‚RTL‘. Dann scheint sie ja schon jetzt ein Naturtalent vor der Kamera zu sein und will es ihren Eltern beruflich irgendwann auch nachmachen. „Ich will Karriere machen“, sagt der Star in spé.

Für einen Berufszweig hat sich Sophia laut Mama Daniela aber noch nicht entschieden. Diese erzählte erst kürzlich gegenüber ‚Gala‘, dass Sophia ganz begeistert von medizinischen Themen sein und sich schon jetzt ein Praktikum in dem Bereich wünsche: „Wenn ich sie zum Beispiel zu meinen Botox-Behandlungen mitnehme, die ich unter den Achseln vornehmen lasse, möchte sie am liebsten assistieren.“