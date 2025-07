Stars Danni Büchner äußert sich zu Quoten-Flop ihrer TV-Show

Daniela Buechner - Danni Buechner - November 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2025, 14:00 Uhr

Die TV-Bekanntheit zeigt sich enttäuscht von den schwachen Einschaltquoten ihrer Doku-Soap.

Danni Büchner reagiert auf die enttäuschenden Quoten ihrer TV-Sendung.

Die Reality-TV-Darstellerin musste kürzlich eine bittere Pille schlucken: Das Interesse an der RTLzwei-Show ‚Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen‘ fiel spärlich aus. Laut ‚dwdl.de‘ schalteten für die ersten beiden Folgen nur rund zwei Prozent der werberelevanten Zielgruppe ein. Insgesamt belief sich die Zuschauerzahl auf weniger als eine Viertelmillion.

Der Sender zog daraufhin Konsequenzen: Die letzten zwei Folgen der Doku-Soap werden zu einem späteren Sendeplatz und am Stück statt einzeln gezeigt. Gegenüber ‚Promiflash‘ räumte Danni Büchner ein: „Das ist natürlich erst mal enttäuschend, da braucht man gar nicht drum herumreden.“ Die schwachen Quoten seien ein herber Rückschlag gewesen: „Wir geben da so viel von uns preis – echte Gefühle, echte Tränen. Und wenn das dann nicht so viele sehen wie erhofft, tut das auch weh.“

Trotzdem betonte die Fünffach-Mama: „Wir machen das nicht nur für Quoten. Sondern für Menschen, die sich vielleicht in uns wiederfinden.“ Für sie und ihr Team stehe an erster Stelle, dass die Sendung etwas mit den Fans mache. „Und wenn es nur eine Familie gibt, die sich durch unsere Geschichte verstanden fühlt – dann hat es sich schon gelohnt“, erklärte die 47-Jährige. Das Staffelfinale von ‚Diese Büchners‘ wird am heutigen Donnerstag (24. Juli) ab 22.15 Uhr bei RTLzwei gezeigt.