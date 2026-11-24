Film Danny Boyle verrät Geheimnis hinter legendärer Kloszene aus ‚Trainspotting‘

Danny Boyle attends the 28 Years Later - Photocall - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 11:00 Uhr

Danny Boyle verrät das Geheimnis hinter der legendären Kloszene aus 'Trainspotting'.

Danny Boyle verrät neue Details zu ‚Trainspotting‘.

Es gehört zu den wohl unappetitlichsten Szenen der Filmgeschichte: In ‚Trainspotting‘ verschwindet Ewan McGregor als drogenabhängiger Mark Renton in einer völlig verdreckten Toilettenschüssel. Doch was auf der Leinwand wie eine besonders widerliche Erfahrung aussieht, war hinter den Kulissen offenbar alles andere als ekelerregend. Regisseur Danny Boyle hat nun enthüllt, womit die vermeintlichen Fäkalien tatsächlich hergestellt wurden.

Gegenüber dem Magazin ‚The Hollywood Reporter‘ erinnerte sich der Filmemacher an die außergewöhnliche Sequenz aus dem Kultfilm von 1996. Damals habe er bewusst darauf verzichtet, die Szene mit digitalen Effekten umzusetzen. Obwohl Computeranimationen gerade erst ihren Weg in die Kinos gefunden hätten, sei er von den damaligen Möglichkeiten wenig überzeugt gewesen. „Ich wollte es nicht auf diese Weise machen. Jemand schlug vor, dass wir CGI verwenden könnten. Aber wir wollten die Szene ganz real drehen“, erklärte Boyle. Als abschreckendes Beispiel habe ihm ein damaliger Weihnachtsfilm mit Tim Allen gedient, in dem der Schauspieler als Weihnachtsmann durch einen Schornstein gesteckt wurde. Die computergenerierte Umsetzung habe seiner Meinung nach furchtbar ausgesehen.

Für die Umsetzung griff das Filmteam schließlich zu einem Trick aus dem Theater: Die Toilettenschüssel wurde dafür aufgeschnitten und aus einer bestimmten Perspektive gefilmt. Auf der nicht sichtbaren Seite befand sich tatsächlich kein Klo, sondern eine Rutsche, über die McGregor hinuntergleiten musste. Kameramann Brian Tufano hatte zudem eine besondere Anweisung für den Schauspieler: Er sollte am Ende seine Füße verdrehen. Dadurch sollte beim Publikum der Eindruck entstehen, Renton bewege sich tatsächlich durch den gebogenen Abfluss der Toilette. Die optische Täuschung funktionierte offenbar hervorragend.

Boyle erinnerte sich auch an die Reaktionen auf das vermeintliche Drecksloch: „Die Leute glaubten tatsächlich, dass es die schlimmste Toilette Schottlands war, obwohl sie nach Schokolade roch. Denn die ganzen Fäkalien bestanden aus Schokolade und sie schmeckten köstlich!“ Damit sich die Darsteller und das Filmteam während der Dreharbeiten wohlfühlten, hätten die Mitarbeiterinnen der Requisite sogar Kerzen angezündet. So sei die Atmosphäre am Set trotz der ungewöhnlichen Kulisse angenehm geblieben.