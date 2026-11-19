Musik Danzig-Gitarrist John Christ stirbt mit 61 Jahren – Wochen zuvor hatte er rätselhafte Erkrankung öffentlich gemacht

John Christ - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 10:00 Uhr

Der Heavy-Metal-Musiker, der an einigen der größten Hits von Danzig mitwirkte, ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

John Christ, Gründungsmitglied der Heavy-Metal-Band Danzig, ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Der Musiker, der die Band gemeinsam mit dem ehemaligen Misfits-Frontmann Glenn Danzig prägte, verstarb am vergangenen Sonntag (15. November). Öffentlich bekannt wurde sein Tod erst am Donnerstag (19. November). Wie aus einer Mitteilung auf seinen Social-Media-Kanälen hervorgeht, hatte sich Christ seit September von einem nicht näher bezeichneten gesundheitlichen Problem erholt. Auf ärztlichen Rat hin hatte er deshalb seine Live-Auftritte und Gitarrenstunden vorübergehend ausgesetzt.

Seine Familie hat bislang keine Todesursache bekannt gegeben. In einer Mitteilung hieß es: „Schweren Herzens müssen wir euch über den friedlichen Tod von John Christ am 15. November 2026 informieren. Es sind keine Trauerfeierlichkeiten geplant. Wir bitten alle, die Privatsphäre der Familie in dieser Zeit zu respektieren.“ Außerdem betonte die Familie: „John hat jeden Einzelnen von euch geliebt.“

Bereits im September hatte sich der Gitarrist auf Instagram zu seinen gesundheitlichen Problemen geäußert und angekündigt, sich vorerst aus der Musikwelt zurückzuziehen, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Seine Ärzte hätten ihm mehrere Monate Ruhe verordnet, erklärte Christ damals. Er beschrieb seine gesundheitliche Situation als ernsthafte Belastung, von der er sich nun erholen müsse. Dabei erlaubte er sich auch einen Scherz über seinen früheren Bandkollegen Glenn Danzig: Sollte er sich nicht ausreichend schonen, würden die Ärzte diesen zum Babysitten vorbeischicken. „Das ist Motivation genug, um wieder gesund zu werden!“, witzelte der Musiker.

Zudem bestätigte Christ, bis auf Weiteres weder live auftreten noch Gitarrenunterricht geben zu können. „Ich verspreche euch: Sobald ich wieder auf den Beinen bin und in die Saiten hauen kann, werde ich mich bei allen melden, die mich kontaktiert haben, um Termine für den Unterricht zu vereinbaren“, kündigte er an. Sein Merchandise-Team werde währenddessen weiterhin Bestellungen bearbeiten. Allerdings bat er seine Kunden um etwas Geduld. Christ ergänzte: „Ich weiß eure Unterstützung über all die Jahre sehr zu schätzen – und ganz besonders jetzt, während ich mich erhole. Sobald ich wieder gesund bin und alles weitergeht, werde ich mich hier melden.“

Seine musikalische Karriere mit Glenn Danzig begann 1987, als er sich Samhain anschloss, der Gothic-Punk-Band des ehemaligen Misfits-Sängers. Aus dem Projekt entwickelte sich später Danzig, bei der Christ zu einem wichtigen Mitglied der ursprünglichen Besetzung wurde. Sein Gitarrenspiel prägte maßgeblich den Sound des selbstbetitelten Danzig-Debütalbums von 1988. Darauf befand sich auch der Song ‚Mother‘, der 1993 erneut an Popularität gewann und sich zum bekanntesten Hit der Band entwickelte.

Anschließend wirkte Christ an den Alben ‚Danzig II: Lucifuge‘ (1990), ‚Danzig III: How the Gods Kill‘ (1992) und ‚Danzig 4‘ (1994) mit. Auch auf der EP ‚Thrall-Demonsweatlive‘ von 1993 war sein Gitarrenspiel zu hören. Nachdem er Danzig 1995 verlassen hatte, widmete sich Christ eigenen musikalischen Projekten. 1999 veröffentlichte er sein Soloalbum ‚Flesh Caffeine‘.