Musik Nick Cave rechnet mit KI-Musik ab: ‚Seelenzerstörende Demütigung‘

Nick Cave - May 2023 - King Charles Coronation - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 11:00 Uhr

Nick Cave rechnet abermals mit KI-Musik ab.

Nick Cave hat erneut scharfe Kritik an künstlicher Intelligenz geübt.

Besonders sogenannte Songgeneratoren sind dem Musiker ein Dorn im Auge. Die Plattformen, die mithilfe von KI eigenständig Musikstücke erstellen, seien eine Gefahr für die menschliche Kreativität. Der 69-jährige Sänger bezeichnete sie sogar als eine der schlimmsten Demütigungen, die Künstler erleben könnten. In einem neuen Beitrag auf seinem Blog ‚The Red Hand Files‘ setzte sich der Frontmann von Nick Cave and the Bad Seeds ausführlich mit der Entwicklung auseinander. Seiner Ansicht nach würden KI-Musikprogramme nicht nur kreative Leistungen entwerten, sondern den Menschen als schöpferisches Wesen zunehmend überflüssig machen. „Songgeneratoren verspotten den kreativen Prozess selbst, indem sie die Menschheit als überflüssig erscheinen lassen. Sie nehmen die Ergebnisse menschlicher Anstrengungen und machen daraus bloße Produkte. Vielleicht ist das unsere letzte und seelenzerstörendste Demütigung“, schrieb Cave.

Die Technologie berge zudem ein bedrohliches Potenzial. Sie könne menschliches Schaffen aushöhlen und die Verbindung zwischen Kunst und etwas Höherem kappen. Für diejenigen, die sich ohnehin an unbequemen Künstlerpersönlichkeiten störten, sei diese Entwicklung womöglich sogar erfreulich. Schließlich könnten die Programme irgendwann gleich die Künstler selbst überflüssig machen. Dabei sieht Cave vor allem die Gefahr, dass Kunst künftig vollständig von den Menschen getrennt werden könnte, die sie erschaffen. „Wir können die Kunst nicht von den Künstlern trennen. Sie gehören ebenso untrennbar zusammen wie die Wellen und das Meer, aus dem sie entstehen“, erklärte er. Mit der Einführung von Songgeneratoren werde dieses Verhältnis jedoch grundlegend infrage gestellt. Der Künstler könne plötzlich vollständig aus dem kreativen Prozess verschwinden. Cave beschrieb ihn dabei als einen fehlerhaften, widersprüchlichen und verletzlichen Menschen, der sowohl Freude als auch Leid empfinde.

Ganz eindeutig fällt sein Urteil über künstliche Intelligenz allerdings nicht aus. Sie könne möglicherweise die Welt retten, sie zerstören oder irgendetwas dazwischen bewirken. Welche Entwicklung tatsächlich eintreten werde, könne auch er nicht sagen. Schon in der Vergangenheit hatte der Musiker wenig Begeisterung für KI gezeigt. ChatGPT hatte er beispielsweise aufgefordert, sich aus dem Songwriting herauszuhalten. Die Technologie bezeichnete er zudem als zutiefst verstörend und warnte vor ihren demütigenden Auswirkungen auf die Kreativbranche. Allerdings räumte Cave ein, dass sich seine Haltung zumindest teilweise verändert habe. Anlass dafür war ein ungewöhnliches Video des Filmemachers Andrew Dominik. Dieser hatte zum 40. Jubiläum von Caves Song ‚Tupelo‘ ein KI-gestütztes Werk geschaffen, in dem historische Archivaufnahmen mithilfe künstlicher Intelligenz animiert wurden. „Als ich Andrews surrealen kleinen Film sah, begann sich meine Sicht auf KI als künstlerisches Werkzeug zu verändern. Bis zu einem gewissen Grad hat sich meine Meinung dadurch gewandelt“, gestand Cave. Eine grundsätzliche Entwarnung bedeutet das allerdings nicht. Seine Kritik an KI-generierter Musik und der möglichen Verdrängung menschlicher Künstler bleibt bestehen.