Erfolgreicher Staffel-Start „Wer stiehlt mir die Show?“: Joko Winterscheidt verteidigt seine Rolle Was für ein fulminanter Start in die neue Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“! Mit Witz und Charme hat Joko Winterscheidt in der ersten Folge der sechsten Ausgabe seinen Titel als Moderator verteidigt. Wie geht es mit der Show weiter?