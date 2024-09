Auch Alessandra Meyer-Wölden ist dabei „Das Traumschiff“ sticht Ende November wieder in See

"Das Traumschiff: Argentinien" sticht am 24. November in See. (obr/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 15:07 Uhr

Florian Silbereisen sticht als Kapitän Parger wieder in See: Das ZDF zeigt "Das Traumschiff: Argentinien" am 24. November. Unter den prominenten Gaststars ist auch Alessandra Meyer-Wölden.

"Traumschiff"-Fans müssen nicht bis Weihnachten auf ein neues Abenteuer warten. Wie auch in den beiden Jahren zuvor sticht Florian Silbereisen (43) alias Kapitän Max Parger außer der Reihe im November in See. Am 24. November zeigt das ZDF "das traumschiff – Argentinien" zur gewohnten Sendezeit um 20:15, in der Mediathek schon ab dem 16. November.

Wie der Titel bereits verrät, nehmen Kapitän Parger und seine Crew, Hoteldirektorin Hanna Liebhold (63, Barbara Wussow), Staffkapitän Martin Grimm (60, Daniel Morgenroth) und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (42, Collien Ulmen-Fernandes) Kurs auf Argentinien. Gedreht wurde in Buenos Aires und Umgebung.

In Episodenrollen sind unter anderem Aaron Karl, Nele Schepe, Ivo Kortlang, Friederike Linke, Kai Wiesinger, Joyce Ilg, Kai Lentrodt, Margarita Broich und Alessandra Meyer-Wölden zu sehen. Vor allem Letztere dürfte für einigen Gesprächsstoff sorgen.

Alessandra Meyer-Wölden auf den Spuren von Oliver Pocher

Die 41-Jährige tritt mit ihrem Gastauftritt in die Fußstapfen ihres Ex-Mannes Oliver Pocher (46) und seiner mittlerweile geschiedenen Frau Amira Aly (31). Das Ex-Ehepaar war in der Neujahrsfolge "Traumschiff: Nusantara" zu sehen. Bei der Ausstrahlung am 1. Januar 2024 war die Trennung der beiden längst bekannt.

Die "Traumschiff"-Rollen der beiden Pocher-Exen ähneln sich dabei sehr. Meyer-Wölden spielt eine Yogalehrerin an Bord des Schiffes. Amira Aly war bei ihrem Gastauftritt als Fitnesstrainerin in einer Hotelanlage zu sehen.

Alessandra Meyer-Wölden war von 2010 bis 2014 mit Oliver Pocher verheiratet, die beiden haben zusammen drei Kinder. Amira Aly lernte der Comedian 2016 über eine Datingplattform kennen. Im Herbst 2019 gaben sie sich auf den Malediven das Jawort. Ihre Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt. Seit dieser Woche sind die beiden ganz offiziell geschieden.