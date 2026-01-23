Film ‚Das ultimative Kompliment‘: Leonardo DiCaprio feiert Oscar-Nominierung

Bang Showbiz | 23.01.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler zeigt sich erfreut über die 13 Oscar-Nominierungen für seinen Film 'One Battle After Another'.

Leonardo DiCaprio bezeichnet die 13 Oscar-Nominierungen für ‚One Battle After Another‘ als „das ultimative Kompliment“.

Der Hollywood-Star – der für seine Rolle in dem Film seine sechste Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller erhalten hat – ist sehr stolz auf den Streifen sowie auf die Arbeit von Drehbuchautor und Regisseur Paul Thomas Anderson. Deshalb empfindet er die Anerkennung als absolut gerechtfertigt und hofft, dass der schwarze Comedy-Thriller noch „viele Jahre in Erinnerung bleiben“ wird.

Gegenüber ‚Deadline‘ erklärte er: „Das ist das ultimative Kompliment für diesen Film. Nachdem ich den Film selbst unzählige Male auf diese Weise gesehen habe, empfinde ich das als Beweis für die unglaubliche Gedankentiefe, die Paul in diese Geschichte gesteckt hat.“ Der Schauspieler fügte hinzu: „Wenn Filme eine andere Bedeutung oder eine andere emotionale Tiefe annehmen, hat man das Gefühl, man könne in das Leben jeder dieser Nebenfiguren eintauchen, weil sie alle so vollständig ausgearbeitet und mit echten Identitäten versehen sind.“ DiCaprio betonte, dass er „mit großem Stolz“ auf ‚One Battle After Another‘ zurückblicken werde. „Ich habe das Gefühl, er hat den Puls Amerikas im Moment perfekt getroffen“, ergänzte er.

Während DiCaprio und seine Co-Stars Benicio Del Toro, Sean Penn und Teyana Taylor für ihre Leistungen nominiert wurden, erhielt Chase Infiniti keine Nominierung. Dennoch ist der ‚Titanic‘-Darsteller „stolz“ auf ihre Arbeit und findet, sie habe das „Herz und die Seele“ von ‚One Battle After Another‘ verkörpert. „Und sie wird eine unglaubliche Karriere vor sich haben“, zeigte er sich überzeugt. „Sie hat diesen Film wirklich getragen – vor allem, wenn man bedenkt, dass es ihre erste Rolle in einem Spielfilm war. Ich könnte nicht stolzer auf sie sein, auf die Integrität, die Intensität und die Führungsstärke, die sie dieser Figur verliehen hat.“

Auch für seine anderen Co-Stars fand der 51-Jährige lobende Worte. „Ich durfte mit einer absoluten Starbesetzung arbeiten. Ich hatte das große Glück, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten, zu denen ich in dieser Branche seit Jahren aufblicke. Es war eine unglaubliche Erfahrung“, schwärmte er.