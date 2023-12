Klassiker und Free-TV-Premieren Das Weihnachtsprogramm 2023 im TV



23.12.2023

Krimis, Feel-Good-Filme oder altbewährte Klassiker: Das TV-Programm zu Weihnachten hat einige Highlights zu bieten. Ein Überblick.

Die Weihnachtszeit nutzen viele, um zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen. Dabei kann der Fernseher vor dem heimischen Sofa helfen. Die TV-Sender halten dafür wieder ein bunt gemischtes Programm zum Fest bereit. Das sind die Highlights.

Heiligabend

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" darf zu Weihnachten nicht fehlen. Das Erste zeigt den Märchenfilm am 24. Dezember um 13:15 Uhr (auch am 25. Dezember, 9:40 Uhr). Der Weihnachtsklassiker feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Ein Prinz (Pavel Trávnícek) soll sich darin auf einem Ball nach seiner Zukünftigen umsehen. Eine junge Dame mit einer kostbaren Robe gewinnt seine Aufmerksamkeit, er fordert sie zum Tanz auf. Aschenbrödel (Libuse Safránková) gibt sich nicht zu erkennen, und als ihr der Prinz einen Heiratsantrag macht, soll er zuerst ein Rätsel lösen.

"Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts" folgt um 15:05 Uhr im Ersten. Wenn es nach Opa Hoppenstedt geht, muss an Weihnachten alles so sein wie immer. Doch wie man es sich gemütlich machen kann und was in welcher Reihenfolge geschehen soll, ist für Loriots bekannteste Fernsehfamilie eine Herausforderung.

Das ZDF zeigt um 18 Uhr "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten". Das Weihnachtskonzert mit Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender findet in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in St. Peter nahe Freiburg statt und wird von Johannes B. Kerner präsentiert. Solistinnen und Solisten werden bekannte Weihnachtslieder und musikalische Überraschungen vortragen.

Das ZDF zeigt zudem zur Primetime "Heiligabend mit Carmen Nebel" (20:15 Uhr). Carmen Nebel begrüßt auf einer gemütlichen Alm in Tirol Musik- und Schauspielstars wie Ella Endlich, Matze Knop, Monika Baumgartner, Julia Lindholm, Wolfgang Ambros, Mark Keller und seinen Sohn Aaron. Für Stimmung sorgt die Hüttenband Tschentig. Gemeinsam erinnern sie sich auch an vergangene Weihnachtsshows mit Wencke Myhre, Andreas Gabalier, Albert Hammond, DJ Ötzi und vielen mehr.

VOX strahlt um 20:15 Uhr den Film "Eine zauberhafte Nanny" aus. Darin soll das Kindermädchen Nanny McPhee (Emma Thompson), die magische Kräfte besitzt, dem Witwer Cedric Brown bei der Erziehung seiner sieben vorlauten Kinder unter die Arme greifen. Die Rasselbande hat zuvor bereits 17 andere Kindermädchen vergrault. Bei der mysteriösen Frau mit dem seltsamen Erscheinungsbild soll es nun anders laufen.

Seit 1990 gehört "Kevin – Allein zu Haus", Sat.1 zeigt den Film am 24. Dezember um 20:15 Uhr, zu den Filmklassikern an Weihnachten. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub enden bei Familie McCallister im reinsten Chaos. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) wird von seiner Mutter auf den Dachboden verbannt. Der Junge schläft ein und als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris – ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv wittert eine günstige Gelegenheit. Am 25. Dezember zeigt Sat.1 die Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" (20:15 Uhr).

Mit "Die Feuerzangenbowle" zeigt das Erste um 21:45 Uhr einen weiteren Klassiker. Der Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer (Heinz Rühmann) lässt sich in der Filmkomödie aus dem Jahr 1944 von einigen älteren Herren überreden, die Oberprima eines Kleinstadt-Gymnasiums als neuer Schüler zu besuchen. Bald stellt er mit seinen Streichen die Schule auf den Kopf.

Erster Weihnachtsfeiertag

Traditionell zeigt das ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag um 12 Uhr "Urbi et Orbi: Weihnachtssegen des Papstes aus Rom". Der Papst sendet dabei seine Friedensbotschaft an die Welt und spendet den Segen "Urbi et Orbi". Kommentieren für das ZDF wird Jürgen Erbacher, Leiter der ZDF-Redaktion Kirche und Leben katholisch.

RTL wird am 25. Dezember um 15:45 Uhr "Neue Geschichten vom Pumuckl" zeigen. In der Serie übernimmt der Schauspieler Florian Brückner die Rolle des Neffen des berühmten Meister Eder, ursprünglich verkörpert von Gustl Bayrhammer. Florian und seine Schwester Bärbel (Ina Meling) haben die alte Schreinerwerkstatt ihres Onkels geerbt. Diese stand lange leer und soll nun verkauft werden. Doch eine schicksalshafte Begegnung verändert alles: Pumuckl bleibt erneut am Leimtopf kleben, wird für Florian sichtbar und muss nun, so lautet die Regel, bei Meister Eders Neffen bleiben.

Die "Sissi"-Trilogie bestimmt das weihnachtliche Nachmittagsprogramm im Ersten (Teil 1 + 2 am 25. Dezember, 16:35 und 18:15 Uhr, Teil 3 am 26. Dezember, 18:15 Uhr). Regisseur Ernst Marischka hat die Geschichte um die exzentrische österreichische Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, als prachtvolle Inszenierung umgesetzt. Für die erst 16-jährige Romy Schneider als Sissi und Karlheinz Böhm als Franz bedeutete der Welterfolg eine große Schauspielkarriere.

In "Wolfsland – Das schwarze Herz" (20:15 Uhr im Ersten) beschäftigen ein toter Diplom-Biologe, ein milliardenschwerer Investor, ein geheimnisvolles Haus und ein seltener Käfer die Kommissare Burkhard "Butsch" Schulz (Götz Schubert) und Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld). Dr. Grimm (Stephan Grossmann) ist rehabilitiert und sitzt wieder in seinem Chefsessel.

Auf ProSieben wartet auf die Zuschauer mit "Spider-Man: No Way Home" (20:15 Uhr) eine Free-TV-Premiere. In dem Blockbuster von Regisseur Jon Watts wird es für Tom Holland als Spider-Man gefährlich, nachdem seine Identität enthüllt wurde. Mit der Hilfe von Doctor Strange möchte Peter sein Geheimnis wieder zurückholen. Doch der Plan scheint zu scheitern und Schurken aus verschiedenen Universen tauchen plötzlich auf.

RTL wird um 20:15 mit "Die Schule der magischen Tiere" ebenfalls eine Free-TV-Premiere zeigen. Im Film hat es Ida (Emilia Maier) als neue Schülerin am Wintersteininternat nicht leicht und auch Benni (Leonard Conrads) ist an der Schule ein Außenseiter. Die neue und unkonventionelle Lehrerin Mary Cornfield schenkt den beiden Schülern jedoch magische Tiere, einen Fuchs und eine Schildkröte, mit denen sie spannende Abenteuer erleben.

Das ZDF zeigt um 20:15 Uhr die "Helene Fischer Show". Corona bedingt musste diese drei Jahre pausieren und wird nun zurückkehren. In der Messehalle Düsseldorf wird die Sängerin eine Show mit Musik und Artistik und mit nationalen und internationalen Gästen präsentieren.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

Am 26. Dezember ist "Der kleine Lord" um 16:35 Uhr im Ersten zu sehen. Im Weihnachtsklassiker lässt der Earl of Dorincourt seinen kleinen Enkel Ceddie (Ricky Schroder) aus Amerika zu sich nach England bringen, um ihn auf seinem Schloss standesgemäß zu erziehen. Der griesgrämige alte Herr entwickelt sich durch den Einfluss des liebenswerten Jungen zu einem Menschenfreund und Wohltäter.

In "Tatort: Kontrollverlust" (26. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten) findet Bildhauerin Annette Baer (Jeanette Hain) ihren erwachsenen Sohn Lucas (Béla Gábor Lenz) nachts mit blutigen Händen im Badezimmer vor. Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) werden zur Leiche von Cara Mauersberger (Viktoria Schreiber) gerufen. Die Tote soll einen Streit mit ihrem Freund am Vortag gehabt haben. So dauert es nicht lange, bis Janneke und Brix eine Verbindung zwischen Cara und Lucas Baer finden. Annette Baer versucht, den Fokus der Ermittler von ihrem Sohn abzulenken.

VOX zeigt am 26. Dezember um 20:15 Uhr "Tatsächlich… Liebe". Darin geht es unter anderem um Englands Premierminister David (Hugh Grant), der sich in die Hausangestellte Natalie (Martine McCutcheon) verliebt. Rockstar Billy Mack (Bill Nighy) hat hingegen seine besten Tage hinter sich, pünktlich zum Fest der Liebe wird ihm klar, wer in seinem Leben wirklich wichtig ist. Zur gleichen Zeit leidet der Schriftsteller Jamie Bennett (Colin Firth) an Liebeskummer und begegnet der Portugiesin Aurelia.

Sat.1 bietet zur Primetime die Free-TV-Premiere von "Top Gun: Maverick". Navy-Flieger Pete Mitchell alias Maverick (Tom Cruise) kehrt zurück an seine alte Flugschule Top Gun, um dort ein Team auf eine riskante Mission vorzubereiten. Die ehrgeizigen Absolventen Rooster, Hangman, Bob und Phoenix werden Zeuge seiner unkonventionellen Trainingsmethoden. Dabei wird Maverick schnell von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.

Günther Jauch und "Wer wird Millionär?" grüßen erneut zum Fest: Das Weihnachtsspecial der beliebten Quizshow, das am 26. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL gezeigt wird, hält laut Ankündigung acht Kandidatinnen und Kandidaten bereit, die ihre schönsten Weihnachtsgeschichten mitbringen. Gespielt wird im normalen Modus und die Teilnehmenden können zwischen Risiko- und Sicherheitsvariante wählen. Im winterlich geschmückten Studio dürfen sie sich als Geschenk einen zusätzlichen Joker vom Tannenbaum pflücken.

Das ZDF- "Traumschiff" (20:15 Uhr) sticht am zweiten Weihnachtsfeiertag ebenfalls erneut in See. Dieses Mal geht es auf eine Reise nach Utah. Dort ist Staff-Kapitän Martin Grimm mit seinem alten Freund Stefan (Wolfgang Fierek) für eine Motorradtour verabredet. Unter den Kreuzfahrtgästen sind Ingolf Lück und Martin Bruchmann. Kai Pflaume ist ebenfalls in einer Gastrolle zu sehen.