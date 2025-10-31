Stars Dave Mustaine covert Metallica, um seinen großen ‚Respekt‘ für James Hetfield zu zeigen

Dave Mustaine - Download 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 18:00 Uhr

Dave Mustaine covert Metallica, um seinen großen 'Respekt' für James Hetfield zu zeigen.

Dave Mustaine hat eine Coverversion von Metallicas ‚Ride the Lightning‘ aufgenommen – als Tribut an James Hetfield, den er als einen „verdammt mächtigen Gitarristen“ bezeichnete.

In einem Interview mit ‚Rolling Stone‘ erklärte Mustaine, dass seine Entscheidung, eine eigene Version des Songs aufzunehmen, den er ursprünglich für Metallicas zweites Studioalbum (ebenfalls ‚Ride the Lightning‘) mitgeschrieben hatte, kein Versuch einer Neuinterpretation, sondern ein Zeichen des Respekts gegenüber Hetfield sei. Er sagte: „Es ging um Respekt. Niemand spricht jemals mit mir darüber. Eines Tages war er einfach nicht mehr nur Sänger, sondern dieser verdammte Powerhouse-Gitarrist – und ich habe ihn immer als Gitarristen respektiert.“

Der Megadeth-Frontmann erklärte, dass die Coverversion spontan während einer Jam-Session entstanden sei und seine eigene musikalische Reise widerspiegeln solle – angefangen bei seiner ersten Band Panic bis hin zu seinen Beiträgen zu den frühen Metallica-Songs. Er sagte: „Ich wollte einfach etwas machen, das sich nach einem guten Song anfühlt.“ Mustaine bestätigte, dass weder James Hetfield noch Lars Ulrich die Aufnahme bisher gehört haben. Er erklärte weiter: „Es lag nicht daran, dass ich nicht den Mut oder den Gedanken gehabt hätte, sie es hören zu lassen. Das letzte Mal, als James und ich miteinander gesprochen haben, ging es um Geschäftliches – seitdem hatten wir keinen Kontakt.“

Mustaine betonte, dass er sicherstellen wollte, dass sein „Respekt“ für Hetfield unmissverständlich sei: „Ich glaube nicht, dass er denkt, dass ich ihn respektiere, und ich wollte das klarstellen. Da ich mich nun darauf vorbereite, meine Gitarre an den Nagel zu hängen, möchte ich sicherstellen, dass nichts Ungesagtes zwischen uns bleibt.“ ‚Ride the Lightning‘ war einer von zwei Metallica-Songs, die Mustaine für das Album von 1984 schrieb – neben ‚The Call of Ktulu‘. Bevor er Megadeth mitgründete, war Mustaine der Leadgitarrist von Metallica, wurde aber noch vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums 1983 aus der Band geworfen.